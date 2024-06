O príncipe William e Kate esconderam seu namoro com essas ações infalíveis

Já se passaram 21 anos desde que Cupido flechou os agora príncipes de Gales, William e Kate Middleton. Agora eles amadureceram em um relacionamento que passou por algumas provas difíceis, sendo o câncer que Kate sofre o mais desafiador de todos, pois ela passou por uma cirurgia no início do ano em meio a um escândalo de supostas infidelidades por parte do filho mais velho do rei Charles.

Apesar dos rumores de um caso com Rose Hanbury, a marquesa de Cholmondeley e amiga de Middleton, William está agora dedicado à princesa, pedindo uma pausa em suas responsabilidades reais para estar em tempo integral com ela e cuidar dela como ela precisa.

Tudo indica que o amor ainda persiste. Tudo começou como uma simples amizade e companheirismo em 2001, pois compartilharam alojamento na Universidade de St. Andrews, onde ambos estudaram História da Arte, mas levou dois anos para que a faísca da atração surgisse e se fortalecesse. Em 2003, os dois fortaleceram seu vínculo quando começaram a viver em uma casa compartilhada com outros amigos durante seu segundo ano de faculdade.

Como era de esperar, eles sempre foram muito discretos, mas houve algumas ações que os ajudaram a permanecer nas sombras. Uma delas é que a universidade está um pouco afastada, pois está localizada na pequena cidade de St Andrews, o que permitiu que a imprensa não tivesse tanto acesso à sua vida diária no campus.

A isso se somou o fato de que a coroa britânica tem um acordo com os meios de comunicação, no qual foi estabelecido que a privacidade dos membros da realeza deve ser respeitada enquanto cursam seus estudos universitários. De acordo com o meio de comunicação dos Países Baixos, ‘The Royalty’, citado pelo meio espanhol Lecturas, Kate e William contaram principalmente com a discrição de seus amigos para evitar que vazasse para o público.

Primeiro eles compartilharam como colegas de classe e depois de se mudarem para uma casa em comum, eles se tornaram namorados, então ninguém suspeitou de nada, já que os outros estudantes também ajudaram a encobri-los. Mas não parou por aí, eles também batizaram William com um pseudônimo para não alertar outras pessoas fora do círculo social.

Steve era o nome pelo qual se referiam ao príncipe. E, finalmente, quando frequentavam lugares públicos ou onde houvesse pessoas desconhecidas para seus amigos, chegavam separadamente e em horários diferentes. Além disso, com o relacionamento formalizado, costumavam viajar para lugares onde a imprensa não tinha acesso, como a casa de campo da família de Kate, em Bucklebury.

Foi três anos depois que eles oficializaram sua relação para a imprensa, quando compareceram juntos ao casamento de Laura Parker Bowles, filha de Camilla Parker Bowles, agora rainha consorte.