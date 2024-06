“O dinheiro não compra a felicidade”: Afirmam que o aspecto de J.Lo e sua filha Emme denunciaria que há uma crise em casa

Depois de cancelar abruptamente a série de shows que faria em Las Vegas, Jennifer Lopez parece estar cumprindo o que disse sobre “se concentrar em sua família”. Embora sempre tenha sido uma mãe dedicada, agora está envolvida em especulações sobre uma crise com Ben Affleck e se refugiou mais em seus filhos.

ANÚNCIO

A cantora foi recentemente vista passeando e fazendo compras pelas ruas de West Hollywood com sua filha Emme, que tem sido o centro das atenções por seu estilo. Desta vez, é claro, não foi exceção, mas os olhares se intensificaram, já que internautas apontaram que sua aparência estaria indicando que há uma crise em casa.

Antecipando o calor do verão, a chamada 'Diva do Bronx' vestiu uma roupa fresca e elegante: calças largas bege e uma regata branca que mostrava seu abdômen e braços tonificados. Ela completou seu visual com óculos de sol com lentes claras, um penteado elegante e brincos dourados.

Por sua vez, Emme mostrou seu estilo jovem e descontraído ao usar calças azuis combinadas com uma camiseta branca de tamanho grande e uma camisa de flanela cinza. A jovem de 15 anos segurava seu celular na mão e usava fones de ouvido com fio, um acessório característico tanto dela quanto de seu irmão quando estão em público.

Nas redes sociais, os internautas apontaram que ambas pareciam "cansadas" e "tristes", o que indicaria que não estão se sentindo bem em casa. "O dinheiro não compra felicidade". "Posso ser pobre, mas não me vejo tão triste assim". "É melhor sem dinheiro do que infeliz", lê-se nas redes sociais. Apesar dos comentários, mãe e filha parecem estar lutando para seguir em frente e apenas passar uma tarde sem preocupações.

Um detalhe que não passou despercebido durante esta saída foi o anel de casamento que Jennifer Lopez usava em sua mão esquerda e, apesar de isso revelar que ela ainda está com Ben Affleck, alguns já não consideram isso como prova definitiva, pois a expressão da cantora "diz mais do que mil palavras".

Nas últimas semanas, ambos têm dado sinais de uma crise, com aparições individuais em eventos e passeios familiares, a ausência de seus anéis de casamento, e rumores de que Affleck se mudou da casa que compartilhava com J.Lo. A pista mais recente que tem convencido os fãs de que estão se separando é que sua mansão luxuosa de 60 milhões de dólares apareceu em catálogos imobiliários.

ANÚNCIO

O desespero de Jennifer Lopez

Enquanto alguns acusam J.Lo de fingir uma crise para desviar a atenção do que chamam de "queda de sua carreira", outros afirmam que as coisas realmente não estão bem e que ela está fazendo de tudo para seguir em frente.

Segundo relatos do Daily Mail, a Diva do Bronx estaria “disposta a fazer qualquer sacrifício, até mesmo deixar de ser J.Lo” e “diminuir seu brilho”. Uma fonte próxima afirmou: “Ela não quer se divorciar. Não quer acabar como Madonna: sozinha aos 60 anos. Não suporta a ideia do fracasso”.