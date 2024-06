Lionel Messi: “Cada vez falta menos, o Inter Miami será o meu último clube”

Lionel Messi é sem dúvida um dos maiores jogadores da história do futebol. Sua grande qualidade, visão e talento o colocam no topo de várias listas internacionais; infelizmente, isso não pode durar para sempre e depois de ter conquistado tudo, o astro argentino se atreve a falar sobre seu futuro aposentadoria dos campos, dando detalhes do último time onde pretende jogar.

Foi em uma entrevista para a ESPN que o atual campeão do mundo abordou o tema dos últimos dias de sua carreira e como ele se concentra em aproveitá-los ao máximo, apesar de não estar preparado para se despedir do futebol.

"Eu não estou preparado para me despedir. Toda a minha vida fiz isso, adoro jogar bola, aproveito os treinos, o dia a dia, os jogos e tenho um pouco de medo de que tudo acabe. Foi difícil deixar a Europa para vir para cá e o fato de ter sido campeão do mundo também me ajudou a ver as coisas de outra maneira, mas não penso nisso e tento aproveitar porque sou consciente de que cada vez falta menos e estou me divertindo", afirmou.

Além disso, o 10 das garças e da seleção argentina foi questionado sobre a possibilidade de que o Inter Miami seja o time onde ele jogue sua última partida como profissional, ao que ele respondeu garantindo que "sim, acredito que atualmente será meu último time".

Lionel Messi, como já mencionamos, é um dos jogadores mais premiados no futebol mundial, graças aos importantes títulos que possui em seu repertório, como a Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, La Liga Espanhola, Ligue 1 Francesa, Copa América, Bola de Ouro, The Best, etc. Seu mais recente feito a nível de Seleção foi a Copa do Mundo e com isso parece encerrar uma história perfeita neste esporte, significando a coroação absoluta do melhor jogador de futebol da história.