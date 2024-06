Kevin Jonas revelou que sofre de um tipo de câncer de pele

Nesta quarta-feira, 12 de junho, Kevin Jonas anunciou através de uma postagem no Instagram que tem câncer de pele, recomendando aos seus fãs que verifiquem bem suas pintas.

O músico natural de Nova Jersey compartilhou que uma pinta que tinha na testa era maligna, então teve que passar por uma cirurgia para removê-la.

"Certifiquem-se de verificar essas pintas", aconselhou Kevin Jonas, de 37 anos, irmão mais velho do popular trio Jonas Brothers, e acrescentou: "Vão me remover um carcinoma de células basais da cabeça".

Kevin Jonas passou por uma cirurgia para remover o câncer de pele

"Esse é um pequeno câncer de pele real que começou a crescer recentemente. E agora, tenho que passar por uma cirurgia para removê-lo. Então, aqui vamos nós", disse Kevin Jonas apontando para a pinta em questão, que acabou sendo maligna.

Embora inicialmente tenha sido pensado que o músico estava apenas anunciando que passaria por uma cirurgia para remover o lunar cancerígeno, no mesmo vídeo ele mostrou os resultados da mesma.

"Já está feito e pronto para voltar para casa", expressou Kevin Jonas no final do vídeo, no entanto, cobriu a cicatriz que lhe restou com um emoticon para não mostrá-la e assim evitava problemas com os regulamentos no Instagram.

De acordo com os dados compartilhados pelo Observatório Mundial do Câncer (Globocam) em 2022, estima-se que haja mais de 1,5 milhões de novos casos diagnosticados de câncer de pele.

Este tipo de câncer não pode ser evitado facilmente, pois está relacionado à exposição às radiações ultravioleta, que vêm principalmente do sol. Portanto, passar muito tempo exposto sem qualquer tipo de proteção aumenta os riscos de desenvolver essa doença.