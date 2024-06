Há esperanças? Ben Affleck faz visita a Jennifer Lopez por quatro horas

No último fim de semana, Ben Affleck visitou sua esposa, Jennifer López, em sua mansão de US$60 milhões em Beverly Hills, Califórnia, um lar que supostamente estão vendendo em meio a rumores sobre problemas no casamento. De acordo com fotos obtidas pelo Page Six, o ator de ‘Garota Exemplar’ foi visto dirigindo seu Mercedes preto no domingo à noite, depois de sair da residência. Os fotógrafos presentes relataram que Affleck, de 51 anos, esteve na casa com López por quatro horas, das 17h às 21h, no horário local.

Este encontro ocorre em meio a relatos que sugerem que o casal, que pode estar à beira da separação, colocou sua propriedade a venda, um ano depois de comprá-la em dinheiro vivo. Múltiplas fontes informaram ao TMZ que López, de 54 anos, e Affleck estão trabalhando com o corretor imobiliário Santiago Arana, da The Agency, para vender a casa. O veículo também relatou que os protagonistas de “Gigli” estão pedindo cerca de US$65 milhões pela mansão.

Ben Affleck e Jennifer Lopez continuam juntos apesar dos rumores de separação

López e Affleck compraram a casa em maio de 2023 por US$60,85 milhões . A propriedade possui 17 quartos, 30 banheiros e estacionamento para 80 veículos, além de um complexo esportivo interior, um bar, áreas de descanso ao ar livre e uma piscina infinita. Desde que os rumores de separação começaram a surgir, foi relatado que Affleck tem vivido em uma residência diferente da sua esposa.

Além disso, a atriz de ‘Selena’ foi vista procurando novas casas com uma amiga. Apesar da mansão estar à venda, López ainda foi vista usando seu anel de casamento. Durante um jantar no Giorgio Baldi em Santa Mônica, Califórnia, com uma amiga no último sábado, o anel estava escondido devido ao seu vestido de manga comprida. No entanto, quando saiu do famoso restaurante, foi possível ver a enorme joia em seu dedo anelar enquanto estava sentada no carro.

Na semana passada, o casal, que se casou em julho de 2022, compareceu ao jogo de basquete do filho de Affleck, Samuel. No entanto, durante a saída, a cantora de “I’m Real” e o ator de ‘Pearl Harbor’ evitaram se beijar e, em vez disso, trocaram beijos no ar. A situação atual entre Ben Affleck e Jennifer López continua sendo um assunto de grande interesse e especulação para seus seguidores e os meios de comunicação.