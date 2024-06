Billie Eilish revelou que perdeu seus amigos quando se tornou famosa

Billie Eilish tornou-se uma das cantoras mais populares da atualidade e agora chamou a atenção ao revelar o quão difícil foi para ela alcançar a fama quando tinha apenas 14 anos.

ANÚNCIO

Aqui nós contamos como a artista enfrentou essa situação, pois na época foi muito difícil para ela.

O que disse Billie Eilish?

No recente episódio do podcast 'Miss Me?' de Lily Allen e Miquita Oliver, Billie falou sobre suas experiências ao se tornar famosa aos 14 anos, destacando os desafios pessoais que enfrentou devido à sua rápida ascensão na cena musical. A artista, conhecida por sua música "Ocean Eyes", expressou em uma entrevista que esse repentino reconhecimento teve repercussões significativas em seus relacionamentos pessoais e amizades.

A artista refletiu sobre sua experiência ao completar 20 anos, percebendo que a maioria das pessoas em seu círculo eram seus empregados, o que a levou a questionar a autenticidade de seus relacionamentos.

"Olhei ao meu redor e eram apenas pessoas que eu emprego", disse a cantora.

A falta de amigos em seu círculo próximo era notável, o que contrastava fortemente com a percepção que os outros podiam ter sobre sua vida social.

Por que se afastou dos seus amigos?

O distanciamento de seus amigos começou quando sua carreira decolou. “Perdi todos os meus amigos quando me tornei famosa, literalmente todos, exceto um, minha melhor amiga Zoe, com quem sou amiga desde os dois anos”, disse a cantora.

ANÚNCIO

Como resultado deste afastamento, a jovem artista achou cada vez mais difícil se relacionar com outras pessoas devido à sua fama. Ao completar 20 anos, Billie percebeu algo que a afetou profundamente.

“Estava numa festa e percebi que todos os meus amigos eram meus funcionários. Depois, um dos meus melhores amigos, que trabalhava comigo, renunciou de repente e nunca mais me falou. Foi o pior que me aconteceu, e me fez perceber que na realidade poderia estar sozinha”, acrescentou.