Terremoto na realeza? Harry estaria procurando casa no Reino Unido após enfrentar esse problema com Meghan Markle

De acordo com um relatório recente, o príncipe Harry estaria procurando uma nova propriedade no Reino Unido porque seus amigos se recusam a visitá-lo nos Estados Unidos devido às suas “rupturas” com Meghan Markle.

Harry estaria determinado a encontrar um novo lar no Reino Unido

O duque de Sussex, de 39 anos, está muito interessado em ter uma nova casa em Londres, para onde possa continuar retornando em vez de usar hotéis, algo que tem feito desde o ano passado em suas visitas à capital inglesa.

Depois de serem despejados de Frogmore Cottage em junho de 2023, Harry e Meghan não têm tido um local permanente para ficar em sua terra natal. De acordo com o comentarista e especialista real, o duque de Sussex está triste por não ter mais um endereço britânico em seu nome.

O príncipe Harry quer uma nova propriedade em seu nome para compartilhar com seus amigos

"À medida que o tempo passa, Harry sente saudades de alguns aspectos de sua antiga vida no Reino Unido", disse Quinn ao The Mirror.

"Inevitavelmente, o período de lua de mel em que tudo nos Estados Unidos é novo e emocionante está chegando ao fim e Harry olha para o passado através de óculos cor-de-rosa", acrescentou.

Além disso, o especialista em realeza comentou que Harry sente falta de seus colegas de escola e do exército: "muitos dos quais não o visitaram porque não se dão bem com Meghan".

Especialista em assuntos reais detalha a situação

"Harry está determinado a encontrar sua própria residência permanente no Reino Unido, razão pela qual ele continua sua ação legal para fazer com que os contribuintes britânicos paguem por sua segurança", acrescentou em referência à decisão do Tribunal Superior de Londres de retirar os direitos de contribuinte dos Sussex.

Harry e Meghan tinham sua residência em Frogmore Cottage, um presente de casamento da falecida rainha Elizabeth II em 2018. No entanto, ao renunciarem aos seus deveres reais e se mudarem para o continente americano, foi solicitado ao casal que devolvessem as chaves da luxuosa residência real.