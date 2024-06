Paolla Oliveira está nos Açores em hotel com diárias acima de R$ 5 mil

A atriz Paolla Oliveira viajou para os Açores (Portugal) e se hospeda em hotel de luxo com diárias acima de R$ 5 mil

Uma semana hospedada no mesmo hotel que Paolla Oliveira nos Açores pode custar em torno de R$ 7.415,40 se você escolher dormir na suíte júnior, com varanda.

ANÚNCIO

A atriz, que foi confirmada na série Rabo de Peixe (Mar Branco), da Netflix, escolheu ficar no Vila Galé Collection São Miguel, que pode não parecer, mas já foi um hospital da cidade de Ponta Delgada.

Mas, um investimento de 15 milhões de euros foi o suficiente para fazer do prédio a primeira hospedagem luxuosa do grupo português na região, onde algumas gravações da 2ª temporada da série da Netflix acontecem.

Nos intervalos das filmagens, a atriz, que foi dispensada pela TV Globo em 2023, encanta os seguidores com publicações e stories aproveitando o fim da primavera na Europa.

Há quartos mais baratos neste hotel

Além da suíte júnior, há 92 quartos diferentes para escolher, sendo que o custo mínimo é de R$ 1.050,28 (128 euros) por noite, em quarto standard superior.

Há também dois restaurantes com serviço buffet e à carta, onde são servidos pratos regionais dos Açores, dois bares, piscina exterior e spa.

Qual a história de Rabo de Peixe (Mar Branco), na Netflix

Caso você não tenha visto ainda a 1ª temporada, a série traz uma difícil situação após o naufrágio de um carregamento de cocaína na região dos Açores. Diante disso, alguns moradores acabam experimentando a droga e uma onda de overdoses fatais preocupam as autoridades.

ANÚNCIO

Quem sobreviveu precisa enfrentar as graves sequelas e as consequências devastadoras do vício nesta série baseada em fatos reais.

Eduardo (José Condessa) é um dos principais personagens de Rabo de Peixe (Mar Branco). Oportunista, ele aproveita o drama vivido na ilha para enriquecer às custas dos dependentes químicos e vira um dos grandes traficantes da história.

A série portuguesa da Netflix também conta Helena Caldeira, Kelly Bailey, Rodrigo Tomás, Albano Jerónimo, Pêpê Rapazote, Maria João Bastos, José Afonso Dias Pimentel, Daniela Ruah, Romeu Bairos, entre outros.