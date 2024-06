Pais e mães querem reencontrar o amor no Casamento às Cegas Brasil 4

Filhos não são um impedimento para novos relacionamentos e, provando isso, a 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil chega na Netflix, no dia 19 de junho, com papais e mamães que deram uma nova chance ao amor.

ANÚNCIO

Entre os 15 participantes divorciados, o programa apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo conta com três pessoas que já tiveram filhos. Veja abaixo quem são eles!

Além da próxima temporada do programa de sucesso, a plataforma streaming também produz o Casamento às Cegas Brasil: Depois do Altar, um especial com os ex-participantes do reality show, até agora.

O especial, marcado para estrear na Netflix no dia 20 de dezembro, reúne os principais participantes das três primeiras temporadas da versão original no Brasil.

Na atração inédita, eles conversam e refletem sobre a experiência de conhecer uma pessoa durante o famoso encontro às cegas. Os participantes também falam pro público o que aconteceu depois do “sim” ou do “não”.

O casal Camila Queiroz (Verdades Secretas) e Klebber Toledo (Procura-se) também devem conduzir o especial de fim de ano da Netflix.

Esses são os papais e mamães do Casamento às Cegas Brasil 4

Aos 34 anos, o empresário Alexandre Thomaz tem um filho de dois anos, fruto do seu último relacionamento, que acabou recentemente. Na nova temporada do Casamento às Cegas, ele procura uma mulher independente e ambiciosa, assim como ele mesmo se define.

ANÚNCIO

Ingrid Santa Rita é mãe de duas filhas, uma de 21 e outra de 14 anos. Além de se abrir novamente ao amor, essa arquiteta de 33 anos lida com a convivência com a mãe e o padrasto, já que mora com eles enquanto sua casa dos sonhos está em obras.

Antes de entrar no programa, ela deixa claro que está bem cansada dos aplicativos e busca o ideal de “amor perfeito”.

O casamento dos pais serve de inspiração para Marcia Ishimoto, que tem um filho de cinco anos, fruto de um relacionamento que não deu certo, mas gerou uma grande amizade.

Sim! Ela garante que é muito amiga do seu ex-marido e acredita que isso não será nenhum problema para encontrar um novo amor na nova temporada do Casamento às Cegas.