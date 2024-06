O dia em que Kate Middleton usou seu pior visual e causou polêmica nas redes sociais por usar um vestido

Em 2018, o movimento Time’s Up, que diz basta ao abuso contra as mulheres e busca a igualdade, chegou à Europa e ao tapete vermelho das cerimônias de premiação do cinema britânico Bafta, proporcionando o cenário perfeito para os artistas demonstrarem seu apoio.

Kate Middleton e seu pior traje até agora: um vestido verde

O código de vestimenta sugerido, mais uma vez, foi o preto, uma tonalidade sóbria que também foi vista em outras premiações como o Globo de Ouro e o Critic's Choice Awards. No entanto, Kate Middleton, que compareceu ao evento ao lado de seu marido, o príncipe William, optou por um vestido de autor em tom verde.

Alguns meios especializados em fofocas internacionais classificaram o vestido como um dos piores looks que se poderia esperar da então duquesa de Cambridge. Kate Middleton sempre exibiu looks sofisticados com belos designs, mas naquela noite decidiu decepcionar milhares de pessoas com um traje verde, de acordo com o site Trendencias.

O traje de Kate gerou opiniões divididas nas redes sociais

Trata-se de um design de corte clássico, com decote pronunciado e um laço de veludo preto como cinto, que marcava seu então avançado estado de gravidez. Uma escolha muito chamativa e nada favorável, assinada por Jenny Packman.

Com sete meses de gestação, Kate foi a protagonista da noite para o evento que teve lugar em Londres. Foi uma decisão que gerou opiniões divididas, especialmente nas redes sociais. Por um lado, há aqueles que questionaram sua atitude e a repudiaram, por outro, aqueles que a defenderam explicando que os membros da família real britânica não podem se envolver em questões políticas.

Kate Middleton combinou seu estilo com joias de esmeralda chamativas, sapatos pretos e uma bolsa de veludo no mesmo tom da Pretty Ballerinas. Além disso, seu cabelo estava solto e ela usava uma maquiagem muito sutil para caminhar pelo tapete vermelho.