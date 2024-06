Joe Jonas foi flagrado nas praias da Grécia com sua suposta nova parceira

Joe Jonas foi visto desfrutando de umas férias nas idílicas praias da Grécia, acompanhado por uma nova e misteriosa companhia. Em fotos obtidas pelo TMZ, o cantor de 34 anos aparece relaxado e sorridente ao lado da atriz libanesa Laila Abdallah. Os dois foram capturados sem camisa, compartilhando momentos de proximidade e diversão no oceano e tomando sol na praia.

As imagens mostram Joe e Laila abraçados, de mãos dadas e brincando carinhosamente na água, o que gerou especulações sobre um possível romance. Esta saída na Grécia ocorre apenas algumas semanas após uma fonte confirmar o término de Joe com a modelo Stormi Bree.

As praias da Grécia revelam o novo amor de Joe Jonas, a atriz libanesa Laila Abdallah

Laila Abdallah, de 28 anos, é uma atriz conhecida por sua participação na série de televisão "Saher Al Lail 2" e mais recentemente em "London Class". Além disso, Abdallah, que tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, já foi modelo e compareceu ao 77º Festival Anual de Cinema de Cannes para a estreia de "Marcello Mio".

A biografia do Instagram dela revela seu amor pela série "Friends", onde ela menciona estar "inventando a Regina Phalange", o alter ego de Phoebe Buffay na bem-sucedida comédia da NBC. Nascida no Kuwait em 1996, Laila atualmente reside lá.

Sua conexão com Joe Jonas ainda é um mistério, mas sua recente escapada para a Grécia chamou a atenção da mídia e dos fãs. Esse avistamento ocorre após a confirmação da separação de Joe e Stormi Bree, que começaram a namorar em janeiro após serem vistos juntos em Cabo San Lucas, no México, durante as férias de Ano Novo.

O romance entre Joe Jonas e Stormi Bree chega ao fim

A relação deles se tornou oficial em março com um beijo na Austrália enquanto Joe estava em turnê com seus irmãos, Kevin e Nick Jonas. Ao longo de seu breve romance, Joe e Stormi não fizeram confirmações nas redes sociais, embora os fãs tenham notado postagens dos mesmos lugares.

Stormi Bree e sua filha de 6 anos, Gravity, compartilharam momentos com a esposa de Nick, Priyanka Chopra, e sua filha, Malti, durante um encontro em fevereiro. Joe começou seu relacionamento com Stormi apenas quatro meses depois de solicitar o divórcio de Sophie Turner.