Jin do BTS completou seu serviço militar e a reação de seus fãs ao recebê-lo

Durante outubro de 2022 e após o concerto gratuito em Busan, a empresa representante do BTS anunciou que Kim Seok Jin seria o primeiro membro a cumprir o serviço militar obrigatório no exército sul-coreano. Posteriormente, a agência foi anunciando os alistamentos dos outros membros de acordo com as atividades individuais de seus álbuns solo.

Após 18 meses afastado da indústria musical, o membro mais velho do grupo cumpriu 100% do seu serviço militar, sendo uma das maiores alegrias para seu fandom (Army), que vinha fazendo uma contagem regressiva dos dias que faltavam para ele terminar.

Nas redes sociais, além de receber o comunicado oficial anunciando o fim de seu serviço militar, o Army tem sido tendência global nas redes sociais devido à quantidade de mensagens de apoio a Jin, chegando a acumular mais de 1 milhão de publicações no ‘X’, pois estavam ansiosos por seu retorno para casa. Em comemoração, Jin estará oferecendo diferentes eventos em Seul como parte do aniversário de estreia do BTS e do aniversário do fandom, além de retornar à sua vida cotidiana como cidadão e membro da maior boy band do mundo.

No entanto, na Coreia do Sul e em outros países ao redor do mundo, o Army tem se dedicado a realizar diferentes eventos em cafeterias e espaços públicos para celebrar o seu regresso. Por enquanto, as redes sociais estão cheias de mensagens de emoção pelo regresso de Jin, ansiosas para desfrutar do próximo trabalho solo de Jin, já que antes de partir para o serviço militar, ele só conseguiu lançar um single chamado ‘The Astronaut’, pois não teve tempo de apresentar um álbum completo.