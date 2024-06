Georgina e Cristiano Ronaldo separados: novos rumores assombram o casal

Imaginar Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez separados é quase impossível, principalmente depois das férias românticas e luxuosas que passaram ao lado dos filhos. Mas, é isso que o site espanhol La Opinión A Coruña teme acontecer.

ANÚNCIO

Segundo o portal, uma crise assombra um dos casais mais famosos do futebol e das redes sociais. A falta de aparições públicas juntos é um gatilho para a dúvida se Cristiano e Georgina seguem vivendo um casamento feliz.

Mas, as fotos do casal junto na festa de aniversário dos gêmeos e as férias também dão conforto aos fãs do casal, que temem qualquer boato de rompimento.

Contrato secreto de CR7 e Georgina vem à tona

Segundo a revista portuguesa TV Guia, Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo assinaram em 2007 um contrato que passa a principal casa do jogador para a influenciadora.

Georgina também receberia uma pensão vitalícia superior a 100 mil euros caso a separação acontecesse. Mas, algumas cláusulas teriam sido alteradas à medida que o casal continuasse a ter filhos.

Georgina não se dá muito bem com a sogra

A complicada relação entre Georgina e a mãe de CR7 seria outro gatilho para a separação do casal. A modelo teria alguns desentendimentos com Dolores Aveiro por causa da troca de um quadro.

Georgina Georgina Rodríguez sufrió de la censura por la prensa I Instagram @Cristiano

Ao que parece, Georgina desagradou a sogra quando decidiu trocar um quadro que Ronaldo tinha com a mãe por um retrato dela, algo que desagradou Dolores.

ANÚNCIO

Georgina Rodríguez é uma mulher arrogante

Quem disse isso foi uma ex-colega que trabalhou com a influenciadora numa loja da Gucci, antes mesmo dela conhecer o jogador portugues.

“Ela sempre teve aquelas ares de arrogância e superioridade, no final ela estava sempre procurando acertar a bola”, disse sua ex-companheira de trabalho.

Mas, este boato foi superado e Georgina e Cristiano continuaram se conhecendo e se casando.