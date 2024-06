Fontes afirmam que Jennifer Lopez e Ben Affleck mantêm uma relação amigável

Jennifer Lopez e Ben Affleck mantêm bons termos, apesar da grande tensão em seu casamento, conforme uma fonte afirmou à revista People. Nas últimas semanas, o casal pode estar enfrentando problemas matrimoniais e poderiam se divorciar.

Jennifer Lopez e Ben Affleck foram vistos juntos em algumas ocasiões

A fonte próxima a JLo afirma: “Eles continuam sendo amigáveis e se veem a cada poucos dias”. O casal foi visto junto publicamente pela última vez em 2 de junho e foram fotografados comparecendo a um jogo de basquete de Samuel, de 12 anos, que é filho de Affleck”.

Os paparazzi viram o casal se beijando na bochecha enquanto se cumprimentavam do lado de fora do YMCA.

Ele não quer mais ficar com JLo? Ben Affleck se refugia em seus três filhos em meio a rumores de separação Jennifer Lopez e Ben Affleck (Axelle/Bauer-Griffin /Foto: Getty Images)

Os problemas matrimoniais podem ser resolvidos?

“É um bom sinal que estavam juntos no jogo”, disse outra fonte à PEOPLE sobre a presença de Affleck e JLo no evento esportivo, que também contou com Jennifer Garner, mãe de Samuel e ex-parceira de Ben.

Uma atualização recente sobre o casal aconteceu quando, há uma semana, foi noticiado que eles estavam vendendo sua mansão em Beverly Hills que dividiam desde junho de 2023.

‘Bennifer’ comprou a casa de 61 milhões de dólares na primavera de 2023.

Jennifer Lopez e Ben Affleck O casal causou polêmica ao parecer infeliz juntos (@jlo/Instagram)

JLo e Ben já não moram juntos

De acordo com fontes próximas, JLo atualmente vive na propriedade que supostamente estaria à venda e Affleck está hospedado em uma casa para alugar a algumas milhas de distância. No momento, Ben está no meio das filmagens de seu filme ‘The Accountant 2′.

A carreira de JLo deu uma pausa, já que cancelou sua turnê de verão para tirar "um tempo livre para estar com seus filhos, sua família e seus amigos próximos".

“Estou completamente desolada e devastada por desapontá-los. Saibam que não faria isso se não sentisse que é absolutamente necessário”, escreveu Jennifer Lopez em um comunicado.