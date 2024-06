Will Smith retorna aos cinemas com ‘Bad Boys: Tudo ou Nada’

Esta imagem proporcionada pela Sony Pictures mostra Will Smith e Martin Lawrence em uma cena do filme ‘Bad Boys: Tudo ou Nada’. (Frank Masi/Columbia Pictures-Sony via AP)

‘Bad Boys: Tudo ou Nada’, o quarto filme da série de comédia de ação com Will Smith e Martin Lawrence, estreou com uma arrecadação estimada de US$ 56 milhões nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá no fim de semana, dando a Hollywood um sucesso de verão muito necessário e a Smith seu maior sucesso desde que deu um tapa em Chris Rock no Oscar.

O lançamento da Sony Pictures esteve muito perto, ou ligeiramente acima, de sua previsão

‘Tudo ou Nada’, produzido por Jerry Bruckheimer e dirigido por Adil El Arbi e Bilall Fallah, é a primeira prova nos cinemas de Smith desde que sua bofetada em Rock em 2022 lhe rendeu uma suspensão de 10 anos do Oscar. O filme ‘Bad Boys’ estava em desenvolvimento naquele momento e foi temporariamente suspenso, mas eventualmente seguiu em frente com um orçamento de produção de cerca de US$ 100 milhões.

No entanto, os cinemas precisarão de muito mais do que ‘Bad Boys: Tudo ou Nada’ para endireitar o barco. A venda de ingressos caiu 26% em relação ao ano passado e mais de 40% abaixo dos totais anteriores à pandemia, de acordo com a Comscore. No próximo fim de semana, haverá um grande teste com o lançamento de ‘Divertida Mente 2′ da Pixar. Depois de enviar vários lançamentos da Pixar diretamente para o Disney+, desta vez o estúdio prometeu um lançamento longo e tradicional nos cinemas.

O filme mais importante do fim de semana passado, ‘The Garfield Movie’, caiu para o segundo lugar. Também da Sony, a comédia animada familiar arrecadou US$ 10 milhões em vendas de ingressos durante seu terceiro fim de semana, elevando sua arrecadação nacional para US$ 68,6 milhões.