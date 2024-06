Um casaco da polêmico: Kate Middleton e Meghan Markle já usaram o mesmo look

A família real está passando por um período cheio de problemas. Após a morte da rainha Elizabeth II, que ocorreu há alguns anos e da qual ainda não se recuperaram totalmente, junta-se a guerra midiática com o príncipe Harry e Meghan Markle. Em 10 de janeiro de 2023, o príncipe Harry publicou suas polêmicas memórias intituladas ‘Spare, Na sombra’.

Kate Middleton e seu visual polêmico

Trata-se de uma obra literária que gerou polêmica, um exemplar no qual o filho do rei Charles III e da princesa Diana desabafa e revela como se sentiu enquanto fez parte da instituição monárquica. Um movimento que não foi bem recebido, já que eles sempre preferem manter o hermetismo total.

Em meio a toda essa polêmica, o dia em que os príncipes de Gales apareceram em Merseyside para cumprimentar e agradecer a vários profissionais de saúde por seus esforços contínuos se tornou viral novamente. O primeiro encontro foi no Liverpool Royal University Hospital, onde a princesa e o príncipe visitaram a unidade para ver as novas instalações no hospital.

É um casaco verde e azul da Holland Cooper

Para esse importante evento, que ocorreu no ano passado, Kate Middleton escolheu usar um conjunto escuro sob um casaco de dupla abotoadura em tartan verde e azul da Holland Cooper. É uma peça de silhueta longa e é feita de uma mistura de lã, que a princesa de Gales usou anteriormente quando foi plantar uma árvore em memória da falecida Rainha em Westminster, de acordo com as informações do site MarieClaire.

Foi precisamente esse casaco que Meghan Markle usou em 2018, durante a visita a Edimburgo, onde atraiu todos os olhares. Voltando ao estilo de Kate, a princesa de Gales complementou seu visual com um par de brincos de safira e diamantes, que se acredita terem pertencido à princesa Diana.