Travis Kelce quer se tornar ator "Farei o que for diante de uma câmera"

Dos anéis do Super Bowl ao centro das câmeras, Travis Kelce, estrela do Kansas City Chiefs, expressou seu desejo de entrar no mundo do cinema. O talentoso ala fechada revelou suas ambições de atuar após sua participação no novo programa de TV de Ryan Murphy, “Grotesquerie”, ao lado de Niecy Nash.

Kelce, de 34 anos, compartilhou essa ambição no último episódio de seu podcast "New Heights", co-apresentado com seu irmão Jason Kelce. Durante a conversa, Travis abordou um rumor sobre sua possível participação na sequência de "Happy Gilmore". Embora tenha esclarecido que não está vinculado ao projeto, seu interesse pela atuação ficou claro: "Estou procurando acordos cinematográficos... Farei qualquer coisa na frente da câmera".

Travis Kelce vê a atuação como seu futuro

Este entusiasmo pela atuação não é apenas uma ideia. Kelce tem demonstrado sua versatilidade e disposição para explorar novas oportunidades, aceitando qualquer papel que lhe seja oferecido, inclusive mencionando sua disposição para ser um "figurante" em um filme de Adam Sandler.

"Contem-me! Obviamente, tenho sido um grande fã do Sandman", comentou Kelce, referindo-se ao famoso ator e comediante. A incursão de Travis no mundo do entretenimento tem sido recebida com interesse, especialmente após seu recente projeto com Niecy Nash em "Grotesquerie". A série de terror da FX tem gerado expectativa, e a química entre Kelce e Nash tem sido evidente nas gravações.

De acordo com uma fonte, ambos compartilharam risadas constantes durante as filmagens, demonstrando sua boa relação e senso de humor semelhante. Além de seu trabalho em "Grotesquerie", Travis também se aventurou na televisão com seu programa de jogos "Você é mais inteligente que uma celebridade?".

O site de Travis Kelce está diante das câmeras, pelo menos é isso que ele acredita

Estes projetos são apenas o começo do que poderia ser uma promissora carreira em Hollywood para o atleta. A notícia de seu interesse pela atuação coincide com sua vida pessoal, que também tem estado no centro das atenções midiáticas.

Travis tem saído com Taylor Swift desde julho passado, e os fãs têm especulado sobre o futuro deles juntos. No entanto, tanto Kelce quanto Swift têm estado focados em suas respectivas carreiras, com Swift em sua turnê Eras e Kelce tomando novas iniciativas, como seu festival de música Kelce Jam em Kansas City.