Polêmica: Filho de Lennon recebe ameaças por opinião sobre livro do príncipe Harry

Sean Ono Lennon, filho do icônico John Lennon e Yoko Ono, revelou que tem sido alvo de ameaças de morte após expressar sua opinião negativa sobre o livro escrito pelo príncipe Harry.

Ele utilizou a plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter) para desabafar na segunda-feira (3). “Recebi entre 3 a 4 ameaças de morte desde que zombei do título do livro de Harry, dizendo que ele era um idiota e que merecíamos ser ridicularizados”, postou ele.

A crítica original foi feita na quarta-feira (29) da semana anterior, direcionada ao livro de memórias de Harry, “O que sobra”.

Em sua postagem, Sean resumiu sua avaliação em poucas palavras: “Minha tão esperada revisão da autobiografia do Príncipe Harry tem duas palavras: ‘Me poupe.’”. Além disso, ele interagiu com os comentários, reforçando sua desaprovação.

“Não tenho nada pessoal contra ele, mas a estupidez me incomoda”, escreveu em resposta a um seguidor. Uma usuária comentou: “Eu amei. É preciso ter um coração peludo para não valorizar o que ele passou”, ao que Sean respondeu: “Eu simpatizo com esse elemento. Mas ele ser um bufão é culpa dele”.

A discussão continuou com um usuário provocando: “Diz o cara que baseou a vida toda no sucesso do pai rs”, ao que Sean replicou de forma sarcástica: “Sim, mas pelo menos não tenho um útero velho e enrugado e a personalidade de papel higiênico usado”.

Antes mesmo de relatar as ameaças de morte, o filho de Lennon já havia comentado sobre a repercussão de sua crítica, dizendo que estava sendo atacado devido a sua piada sobre o título do livro de Harry. “As pessoas estão vindo atrás de mim porque fiz uma piada sobre o título do livro de Harry. É muito bom”, escreveu ele.

Fonte: CNN Brasil