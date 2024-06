Garantem que Will Smith já esqueceu Jada Pinkett e tem outra pessoa ao seu lado

Will Smith finalmente pode ter esquecido Jada Pinkett, pois de acordo com relatos de alguns meios de comunicação, uma bela mulher que compareceu à estreia de seu filme mais recente teria despertado seu interesse.

Os meios de comunicação Daily Mail e Page Six relataram que uma das mulheres que compareceu à estreia de ‘Bad Boys 4′, mas não desfilou no tapete vermelho, pode ser o novo interesse amoroso do ator.

Até o momento, a identidade da mulher que poderia estar saindo com Will Smith é desconhecida, mas foi destacado que ela se parece um pouco com Jada Pinkett, especialmente porque ambas têm o cabelo raspado.

Will Smith e Jada Pinkett podem continuar com seu relacionamento aberto

Jada Pinkett compartilhou há alguns anos que ela e Will Smith tinham um relacionamento aberto, no entanto, muitas pessoas acreditam que o ator só aceitou esse tipo de relacionamento porque ainda está apaixonado por ela e não quer perdê-la.

A aparição da misteriosa mulher ao lado do grupo que acompanhou o ator na estreia de ‘Bad Boys: Até o Fim’ na cidade de Miami, onde também estavam sua esposa e filhos, levantou a possibilidade de que ela possa estar saindo com ele.

No entanto, é importante destacar que não seria a primeira vez que uma mulher misteriosa aparece no tapete vermelho de um filme de Will Smith, pois o mesmo aconteceu na estreia de ‘King Richard’, e depois foram vistos em outros lugares.

Will Smith e a nova misteriosa mulher não foram vistos juntos em nenhum outro lugar até agora, além disso, Jada Pinkett pode ter conhecimento desse relacionamento e aprová-lo.