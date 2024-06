As funções de David Beckham como embaixador da Fundação do Rei Charles III

O ex-jogador de futebol britânico David Beckham começou o mês de junho com uma nova nomeação pela realeza ao ser designado como embaixador da Fundação do Rei, fundada por Charles III em 1986 para apoiar a arte e o campo rural.

O próprio rei Charles III fez a nomeação, com quem Beckham compartilhou uma foto sorridente em 2 de junho passado, quando anunciou seu novo cargo. É a primeira vez que o monarca faz uma nomeação em sua fundação após ser coroado.

"Estou honrado em me tornar embaixador da Fundação do Rei. Foi inspirador ouvir Sua Majestade falar sobre os projetos e ambições da Fundação durante minha recente visita aos Jardins de Highgrove... Como alguém que cresceu em Londres, mas desenvolveu um amor pelo campo, estou ansioso para apoiar os programas educacionais da Fundação e os esforços para garantir que os jovens tenham uma compreensão maior da natureza ❤️ E compartilhamos dicas de apicultura!", escreveu David Beckham em sua conta do Instagram como legenda de sua foto com o Rei e em reação ao seu novo cargo.

Mas quais serão as funções do ex-jogador de futebol como embaixador da Fundação do Rei? Como ele mesmo diz em sua mensagem no Instagram, sua função é impulsionar programas educativos que facilitem a inclusão de jovens de áreas rurais. O jornal El País indicou que ele incentivará a educação, o esporte e a saúde nas áreas rurais do Reino Unido.

A fundação oferece cursos, oficinas e programas em diferentes setores rurais. Em seu site, ela destaca que possui "uma ampla gama de programas educativos e de formação inovadores e inspiradores para todas as idades e origens", incluindo introdução à jardinagem, produção de alimentos, uso de produtos frescos, artesanato, entre outros.

David Beckham chegou a um acordo com Mark Wahlberg

David Beckham também se destacou no mundo dos negócios. Daí a notícia que surgiu neste fim de semana sobre o acordo ao qual ele chegou com o ator Mark Wahlberg.

O ex-jogador de futebol exigiu ao ator 18,8 milhões de dólares por usar sua imagem para sua empresa de fitness F45 Training e por tê-lo enganado sobre ações que lhe foram oferecidas nesta empresa, além de ter solicitado 14,4 milhões de dólares por danos. A denúncia foi feita em outubro de 2022, mas foi divulgada este ano para a mídia.

Num comunicado de imprensa, as partes informaram que chegaram a um acordo com o qual todos estão satisfeitos, um deles é que Beckham continuará como investidor da F45 Training.