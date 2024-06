Kate Middleton pede desculpas por não comparecer a evento devido a câncer

Kate Middleton, aos 42 anos, que atualmente está passando por um tratamento contra o câncer, expressou suas desculpas através de uma carta por não conseguir comparecer a um evento importante. A Princesa de Gales lamentou sua ausência no ensaio para o Trooping The Colour, que ocorreu no último sábado (8). A esposa do Príncipe William se dirigiu aos guardas com uma mensagem escrita com muito cuidado e consideração.

Mensagem de apoio e gratidão

Na correspondência, Kate Middleton mencionou seu desejo de encontrar todos em uma oportunidade futura. “Queria escrever para expressar o quanto estou orgulhosa de todo o regimento, especialmente antes da Colonel’s Review e do Trooping the Colour. Agradeço profundamente a todos que estão participando do evento deste ano, reconhecendo o esforço contínuo que dedicaram nos últimos meses para garantir que seus uniformes e exercícios estejam impecáveis”, escreveu ela.

A princesa tem sido uma figura inspiradora, tanto em suas aparições públicas quanto em suas ações de bastidores. A notícia de sua condição de saúde trouxe uma onda de apoio e solidariedade de pessoas de todo o mundo, refletindo o impacto positivo que ela tem na vida de muitos.

Apesar de sua ausência física no evento, a presença de Kate foi sentida através de suas palavras de encorajamento e gratidão. Seu gesto de escrever uma carta mostra sua dedicação e compromisso com seus deveres e o carinho que sente pelos membros do regimento.