Francis Ford Coppola responde a acusações de conduta inadequada no set

Coppola enfrentou críticas mistas e um relatório do The Guardian detalhando um comportamento “caótico” no set

O aclamado diretor Francis Ford Coppola tem passado por dias difíceis nas últimas semanas, já que seu ‘Opus magnum’, o filme Megalopolis, não recebeu as críticas que o cineasta esperava, e sua conduta durante as filmagens foi criticada e acusada de ser ‘inapropriada’, de acordo com relatos.

Durante o Festival de Cannes, onde se celebrava a finalização deste projeto em que trabalhou por quase 40 anos, Coppola enfrentou críticas mistas e um relatório do The Guardian que detalhava um comportamento "caótico" no set, incluindo alegadas tentativas de beijar figurantes femininas e fazê-las sentar em seu colo.

Qual foi a resposta de Francis Ford Coppola às acusações feitas contra ele?

Numa entrevista com Manohla Dargis, crítica de cinema do New York Times, Coppola abordou as acusações de uma forma um tanto “divagante”. O diretor lembrou-se de sua mãe, Italia Coppola, e seu conselho sobre o respeito às mulheres, dizendo: “Minha mãe me disse que se você avançar sobre uma mulher, significa que está faltando com respeito, e certamente não faltava com respeito às garotas de quem estava apaixonado”.

Coppola também afirmou: "Não sou carinhoso. Sou muito tímido". Ao ser pressionado sobre as acusações, acrescentou que havia uma foto de uma das "garotas" que beijou na bochecha, tirada pelo pai dela, e comentou: "Eu a conheço desde que ela tinha 9 anos".

Estas declarações surgiram depois que Darren Demetre,, produtor executivo de ‘Megalópolis’, defendeu o diretor em um comunicado. Demetre afirmou não estar ciente de nenhuma reclamação de assédio ou mau comportamento durante a produção. Ele descreveu os abraços e beijos na bochecha de Coppola como uma tentativa de estabelecer o espírito de uma cena crucial ambientada em um clube estilo Studio 54, dizendo que era “sua maneira de ajudar a inspirar e estabelecer o ambiente do clube, que era tão importante para o filme”.