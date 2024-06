Detalhe nada convencional chama atenção na mansão de Georgina e CR7

Um detalhe nada convencional na luxuosa casa de Georgina Rodríguez e CR7 chamou a atenção dos seguidores. Estamos falando das letras “C”, de Cristiano, e G, de Georgina, separadas com um coração, nas paredes da mansão.

ANÚNCIO

O pormenor pode ser visto no Instagram, quando a famosa compartilhou um pouco da sua rotina ao lado dos filhos.

As fotos espalhadas pela casa também deixaram os fãs de Georgina Rodríguez empolgados.

Em outro momento, a esposa de Cristiano Ronaldo mostra os filhos abrindo vários presentes, possivelmente ainda a festejar o aniversário dos gêmeos Eva e Mateo, que completaram sete anos no dia 5 de junho.

As letras C e G, separadas por um coração, é um detalhe chamativo na na mansão de Georgina Rodríguez e CR7 (Reprodução/Instagram)

O momento fofura da filha de Georgina e CR7

Mostrando o clima amoroso em família, os fãs de Georgina Rodríguez viram um vídeo de Bella Esmeralda, de apenas dois anos, cantando durante uma noite com os pais e irmãos.

Na legenda, a modelo escreveu: “2 anos e é uma doçura a cantar”.

Além da cantoria, a esposa de Cristiano Ronaldo, que voltou à Lisboa no último fim de semana para um jogo de Portugal contra a Croácia, ela mostrou em sua página no Instagram, um momento íntimo, onde todos comem pizzas.

ANÚNCIO

As férias de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez aparece deslumbrante nas recentes fotos que postou em sua conta do Instagram, enquanto está de férias com Cristiano Ronaldo e seus filhos.

Georgina Rodríguez presume su figura en impactante bikini y este detalle se llevó las miradas Georgina Rodríguez luce su espectacular cuerpo en el mar (Instagram: @georginagio)

A temporada terminou na Arábia Saudita e Cristiano tem alguns dias de folga nos quais ele descansa e depois se concentrará com a seleção de Portugal, para jogar a Eurocopa 2024.

É por isso que CR7 levou sua família e deu uma escapadinha pro Mar Vermelho, no Oriente Médio. As praias paradisíacas com um azul intenso se combinam com as extensas areias e a figura escultural de Georgina Rodríguez.

A modelo e empresária fez um conjunto de fotos em que ela é vista usando vários maiôs de alta qualidade, que destacam o melhor de seu corpo.

Na primeira foto que postou da viagem, Georgina está usando um colar de joias preciosas que combina perfeitamente com o biquíni cor-de-rosa.

Outra das fotos na postagem mais recente está aumentando as temperaturas dos fãs, pois a modelo de 30 anos foi fotografada por trás enquanto caminhava em um cais. Ela estava usando um biquíni vermelho que não passou despercebido pelos seguidores.