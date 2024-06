BTS: quando cada integrante retorna do serviço militar?

Como é costume na Coreia do Sul, o serviço militar é obrigatório para todos os cidadãos do sexo masculino antes de completarem 28 anos de idade, no entanto, em 1 de dezembro de 2020, foi anunciado que os ídolos de k-pop poderiam adiar seu alistamento até completarem 30 anos de idade, o que ficou conhecido como a ‘Lei BTS’.

Todos os membros do BTS vão cumprir o serviço militar

No entanto, em 17 de outubro de 2022, foi compartido um comunicado oficial através da plataforma Weverse que revelou que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jungkook, membros do grupo de k-pop BTS, teriam que cumprir o serviço militar na Coreia do Sul.

Começando pelo membro mais velho, Jin, que foi o primeiro a se alistar em 13 de dezembro de 2022 e apenas alguns meses depois, em 18 de abril de 2023, foi a vez de j-hope, que se tornou o segundo membro do BTS a ingressar em uma instalação na Coreia do Sul. Seguido por SUGA que se alistou na sexta-feira, 22 de setembro.

Posteriormente, V e RM entraram em uma instalação na segunda-feira, 11 de dezembro e no caso de Jungkook e Jimin, eles se alistaram na terça-feira, 12 de dezembro, então os sete membros do BTS estarão de volta em junho de 2025, para que assim, o grupo agora como septeto, possa embarcar em sua próxima turnê ou tour mundial que viria após o lançamento de um novo material fonográfico.

Jin será o primeiro membro do BTS a sair do serviço militar

Dias atrás, dezenas de meios de comunicação coreanos, ou k-media, revelaram que Jin retornará na próxima quarta-feira, 12 de junho de 2024, um dia antes do 11º aniversário do grupo de k-pop, BTS. Por outro lado, foi em 13 de junho de 2013 que o septeto formado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jungkook fez sua estreia.

Quando cada membro do BTS retorna do serviço militar?

Jin - 12 de junho de 2024

j-hope - 17 de outubro de 2024

RM - 10 de junho de 2025

V - 10 de junho de 2025

Jimin - 11 de junho de 2025

Jungkook - 11 de junho de 2025

SUGA - 21 de junho de 2025