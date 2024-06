As fotos antigas de William que surpreendem a todos: assim é sua impressionante semelhança com Charlotte

As fotos antigas de William que surpreendem a todos: uma impactante semelhança com Charlotte

Milhares de seguidores da família real britânica ficaram completamente surpresos ao perceber que um príncipe William adolescente se parece muito com um de seus filhos em uma foto muito fofa que se tornou viral nas últimas horas.

As fotografias de um jovem príncipe William que causaram espanto nas redes sociais

O conceito de ‘semelhança familiar’ certamente é uma realidade, mesmo dentro da monarquia do Reino Unido. Assim como muitas pessoas compartilham características com seus familiares, a família real não é uma exceção e os fãs estão totalmente convencidos de que um dos membros mais jovens é a viva imagem do príncipe William quando era jovem.

Os seguidores da realeza britânica têm se deliciado com algumas fotografias antigas de seus membros favoritos da instituição monárquica de tempos passados, compartilhadas através do Reddit, conforme relatado pelo site OK!.

As fotografias antigas do príncipe William que confirmam sua semelhança com Charlotte

A coleção de imagens do passado inclui algumas fotos da rainha Elizabeth II com sua irmã, a princesa Margaret, a princesa Ana, a princesa Diana, o rei Charles III, o príncipe e a princesa de Gales, bem como o príncipe Harry e Meghan.

"Charlotte é seu pai em forma de menina"

"William se parece muito a Philip. Sempre vi sua mãe nele, mas aquela foto de Philip é William por todos os lados", "Lembro-me quando aquela foto de William saiu. Ele era tão bonito quando era adolescente", "O príncipe William se parece com Diana aos 15 anos", comentaram alguns internautas.

No entanto, a semelhança com Felipe e Diana não é a única coisa que chamou a atenção dos internautas, muitos também veem uma clara semelhança surpreendente entre pai e filha.

“O príncipe William se parece muito à Diana, mas de alguma forma também vejo muito da Charlotte na foto”, “Charlotte é seu pai em forma de menina”, “Charlotte se parece muito com William”, reagiram alguns fãs da realeza britânica.