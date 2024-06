O filme cru que acabou de chegar à Netflix e já está fazendo sucesso: não te dará um momento de descanso

A plataforma da Netflix está repleta de filmes, séries e documentários sobre assassinatos e mistérios, e entre eles há uma produção polonesa que tem todos os elementos e promete ser uma opção para ficar sentado no sofá. Estamos falando de “As Cores do Mal: Vermelho”, uma trama sombria que atrai o espectador.

Esta produção reúne os gêneros mais emocionantes do cinema junto com uma história de assassinatos, corrupção, violência e muito mistério.

O filme é dirigido por Adrian Panek e conta com um elenco de primeira linha liderado por Jakub Gierszał, Maja Ostaszewska e Zofia Jastrzębska. Foi lançado na plataforma da Netflix na quarta-feira, 29 de maio, e já está começando a ganhar destaque no Top de mais assistidos.

Um cadáver arrastado pelo mar desencadeia tudo

A sinopse deste thriller da Netflix diz: “Uma praia de Tri-City se torna um local de descobertas dramáticas quando o mar arrasta o cadáver de uma jovem. A mutilação incomum da vítima aponta para um assassinato. A investigação é liderada por um promotor ambicioso e obstinado, Leopold Bilski”.

"A mãe da vítima, a juíza Helena Bogucka, também está envolvida na investigação. Todas as pistas levam a um dos clubes litorâneos, que está relacionado ao assassinato de uma mulher ocorrido 15 anos atrás. Com base nas informações coletadas durante a investigação e nas evidências ocultas ao longo dos anos, o lado sombrio do crime no Tri-City começa a emergir aos poucos. As descobertas de Bilski e Bogucka estão se tornando muito desconfortáveis para a polícia local", acrescenta a plataforma.

Este filme polonês não pode faltar na lista de fim de semana e prepare-se para uma história cheia de mistério, suspense e crimes que vão te manter na expectativa de um final inesperado e grudado na cadeira para não perder nenhum detalhe.