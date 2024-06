O aclamado filme que foi aplaudido por todos está saindo da Netflix: você deve assisti-lo o quanto antes!

A plataforma da Netflix se renova todos os meses com novos lançamentos e para isso precisa retirar da sua lista séries e filmes que já têm muito tempo, então é hora de adicioná-la à sua lista para este fim de semana, pois em breve sairá do streaming. Estamos falando de ‘A Grande Aposta’ (The Big Short), um filme de 2015 dirigido por Adam McKay.

ANÚNCIO

Este filme de drama e comédia promete manter você grudado na tela devido à trama extraordinária e ao elenco de primeira linha que possui. A história do filme é baseada em um livro com o mesmo nome, escrito por Michael Lewis e publicado em 2013, e gira em torno da crise financeira mundial que ocorreu no período de 2007 a 2008.

A produção centra-se em quatro indivíduos que, ao perceberem que os bancos, meios de comunicação e agências governamentais não querem admitir o iminente colapso econômico, têm uma ideia: A grande aposta.

Essa manobra que eles realizarão os levará a descobrir um aspecto desconhecido do sistema bancário atual, onde não terão nada mais a fazer senão questionar tudo e todos.

Um filme audacioso

Através de um roteiro perspicaz, o filme explora a ousada decisão desses personagens de apostar contra o mercado imobiliário, em um movimento contra toda lógica financeira da época.

O elenco inclui figuras estelares como Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt, cujas atuações trazem profundidade e humanidade aos seus personagens.

De acordo com o portal Qué Ver,, a direção de McKay, combinada com a música de Nicholas Britell e a fotografia de Barry Ackroyd, cria uma atmosfera que oscila entre o entretenimento e a denúncia.

Através de um tom que mistura sátira com análise séria, ‘A Grande Aposta’ não só consegue entreter, mas também educar. O filme desmembra conceitos econômicos complexos de forma acessível, permitindo ao público em geral compreender os mecanismos por trás da crise financeira.