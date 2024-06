Bridgerton 3: o detalhe oculto no relógio que Colin dá à sua mãe que ninguém percebeu e que te fará chorar

A primeira parte da terceira temporada de Bridgerton 3 deixou seus milhares de fãs ansiosos para ver mais sobre o romance entre Colin Bridgerton e Penélope Featherington, também conhecido como ‘Polin’. Enquanto aguardam a nova parte, muitas pessoas têm compartilhado curiosidades sobre os diferentes personagens.

Bridgerton 3: um novo detalhe sobre o relógio que Colin dá à sua mãe e que causou agitação nas redes

Um deles tem a ver com Violet, a matriarca dos Bridgertons, que ficou viúva após a morte de seu marido Edmund devido a uma terrível reação alérgica a uma picada de abelha. Embora nos livros ela não se case novamente, nos últimos capítulos da série é sugerido que ela possa ter um romance com Lord Anderson, irmão de Lady Danbury.

Por enquanto, não se sabe com certeza se eles estarão juntos. No entanto, um fã da série percebeu um detalhe muito especial que Colin tem com sua mãe e que está diretamente relacionado à sua vida amorosa.

Collin dá um relógio para sua mãe

No início da terceira temporada, Colin retorna de uma longa viagem pela Europa e decide presentear cada membro da família, como um livro para Eloise ou um arco e flechas para Gregory. No entanto, o que mais se destacou foi o objeto mais importante que Violet Bridgerton recebeu.

Ao abrir o presente, ela descobre que é um relógio e agradece ao filho com um beijo pelo grande gesto. Apesar de poder parecer insignificante, uma internauta comentou que achava estranho ninguém falar sobre a situação, pois estava relacionada a Edmund Bridgerton, de acordo com informações do site Univision.

"Por que ninguém fala sobre o presente de Colin para Violet? Já que Edmund também estava usando um relógio", perguntou a fã da série.

Internautas discutem uma possível teoria

Assim, muitas pessoas expressaram que em temporadas anteriores foi mencionado que o pai dos irmãos Bridgerton carregava consigo um relógio de bolso para todos os lugares.

“Tenho pensado neste presente sem parar, e minha conclusão é: O tempo parou para Violet após a morte de Edmund. O fato de o filho que mais se parece com ela lhe dar um relógio também simboliza que o tempo começa de novo para ela e esta é a época em que ela começa a ter sentimentos românticos novamente”, comentou outra usuária chamada @swiftiemoth.