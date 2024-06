A perseguidora do ‘Bebê Rena’ na vida real processou a Netflix por difamação, exigindo US$ 170 milhões

Fiona Harvey, alegadamente a verdadeira inspiração por trás do personagem de Martha em ‘Bebê Rena’, está levando a Netflix aos tribunais em uma ação de 170 milhões de dólares. Na ação movida na quinta-feira, 6 de junho, Harvey alega que a representação da perseguidora obsessiva Martha na série de sucesso é difamatória e imprecisa. De acordo com documentos judiciais obtidos pela PEOPLE e reportados pelo TMZ, Harvey busca uma compensação significativa por danos materiais, mentais e de reputação.

O litígio começa com uma frase-chave da série: “‘Esta é uma história real.’ - Bebê Rena, Episódio 1.” Harvey argumenta que esta afirmação é falsa e que a Netflix e o criador do programa, Richard Gadd, a usaram para atrair mais espectadores e obter lucros, às custas de sua vida e reputação. Ele alega que vários aspectos da série, incluindo as frases exatas que disse a Gadd e a profissão de advogada de Martha, a identificam diretamente e difamam-na.

‘Bebê Rena’ é uma das séries mais assistidas deste ano de 2024

Harvey nega categoricamente as acusações de ter agredido sexualmente Gadd e ser uma assediadora condenada, eventos centrais na trama de ‘Bebê Rena’. Além disso, alega que a Netflix não realizou uma investigação adequada para verificar a veracidade da história apresentada na série. Alega negligência por parte da plataforma de streaming ao não confirmar os fatos antes da produção e transmissão do programa.

Está se defendo (Agencias)

Além dos danos materiais, Harvey está buscando compensação pelo sofrimento emocional causado pela representação incorreta de sua pessoa na série. Ele argumenta que a série teve um impacto negativo em sua vida pessoal e profissional, levando-o a sofrer angústia mental e perder oportunidades de negócio. Portanto, ele está solicitando uma compensação adicional por danos compensatórios e punitivos.

Os advogados de Harvey classificaram a ação como uma resposta necessária ao dano causado pela Netflix e Gadd. Por outro lado, a Netflix declarou sua intenção de se defender vigorosamente neste caso e apoiar o direito de Gadd de contar sua história. Enquanto isso, Harvey compartilhou sua versão dos fatos em uma entrevista com Piers Morgan, rejeitando as acusações contra ela como “absurdas”.