A Barbie Negra: quando e onde assistir ao novo documentário de Shonda Rhimes

Netflix está preparando o lançamento de seu novo documentário sobre ‘A Barbie negra’, produzido por Shonda Rhimes, então aqui estão todos os detalhes sobre este projeto que retrata a história da chegada desta boneca.

Deve-se notar que Rhimes é conhecida por incluir vários personagens negros em suas produções, o que é principalmente refletido em 'Bridgerton', um de seus grandes sucessos.

Todas as informações sobre a Barbie Negra

Será lançado no Juneteenth, quarta-feira, 19 de junho de 2024, uma data emblemática para a comunidade negra, e trata sobre a origem da primeira boneca com traços afrodescendentes na Mattel. Os primeiros momentos do trailer apresentam um ambiente desfavorável para meninas negras devido à falta de bonecas que representem sua identidade.

"Este documental conta a história inédita da primeira Barbie negra e o papel decisivo que tiveram três mulheres pioneiras da Mattel na criação de uma boneca semelhante a elas", diz o trailer oficial.

Sob a direção de Lageria Davis, a produção conta a história de como três mulheres afrodescendentes, Beulah Mae Mitchell, Kitty Black Perkins e Stacey McBride-Irby, desempenharam um papel crucial no lançamento da primeira Barbie negra em 1980.

No documentário, uma figura proeminente é Beulah Mae Mitchell, que nos anos 60, enquanto trabalhava na Mattel, começou a promover a ideia de uma Barbie negra. Lageria Davis, sobrinha de Mitchell e diretora do filme, enfatiza a coragem de sua tia ao pedir a Ruth Handler, co-fundadora da empresa, que criasse uma boneca que se assemelhasse a ela. Foram necessárias duas décadas para que esse desejo se tornasse realidade.

Por que esta produção é especial para muitos?

Aaliyah Williams, uma das produtoras do documentário, descreve Black Barbie como "uma bela carta de amor às mulheres negras, e às mulheres em geral naquela época".

O documentário teve sua primeira apresentação como um título em desenvolvimento no festival South by Southwest em 2023, antes de ser adquirido por Rhimes e sua colaboradora criativa Betsy Beers.