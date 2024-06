“Se vê a barriguinha”, as fotos e looks pelos quais afirmam que Taylor Swift está grávida

Taylor Swift está vivendo seu melhor momento em sua carreira e vida pessoal, já que sua turnê Eras Tour é um sucesso e atualmente ela tem um relacionamento sólido com o jogador de futebol americano Travis Kelce.

O relacionamento deles parece estar indo muito bem, já que o casal foi visto em passeios, viagens, jantares românticos, festas, e sem dúvida há amor e a cantora parece muito feliz.

Na verdade, muitos começaram a especular que a intérprete de Blad Blood poderia estar grávida, devido a alguns looks que ela usou em suas apresentações, onde afirmam que ela está com uma ‘barriguinha’.

As fotos e visuais que levam as pessoas a afirmarem que Taylor Swift está grávida

Através das redes circula um vídeo no qual se vê Taylor Swift em uma de suas apresentações usando um traje justo, com manga comprida de um lado e manga curta do outro.

Com este traje, parece que está aparecendo uma ‘barriguinha’ que, embora possa ser inchaço, garantem que se trata de uma gravidez, já que a famosa sempre exibiu uma figura esguia e barriga lisa.

Num outro visual que usou em uma de suas apresentações, a famosa apareceu com uma saia larga e de cintura alta com brilhos, combinada com um top igualmente brilhante, e dizem que também se nota uma barriguinha que antes não era visível.

E houve outra roupa que levantou suspeitas de gravidez, onde a famosa usava um body vermelho justo, meias-calças e botas, pois também se podia ver uma ‘barriguinha’.

"OMG ela está grávida", "dá para ver a barriguinha dela", "parece até mais feliz", "uau, isso não é inchaço, é gravidez", "por favor, ela nunca tinha parecido tão "inchada", tem um bebê ali", "ela não está gorda, está grávida, a única coisa diferente é a barriga, que mais provas querem", e "morro de amor", foram algumas das reações nas redes.

No entanto, alguns fãs garantem que não se trata de uma gravidez, mas sim que ela engordou após suas últimas férias com Travis Kelce e é algo normal e está tudo bem.