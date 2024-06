O que dizem as cartas que serão leiloadas da Princesa Diana?

No próximo dia 27 de junho, será leiloada uma coleção de 14 cartas que a princesa Diana escreveu entre 1981 e 1995 para Maud Pendrey, ex governanta de sua família Spencer em Althorp, Northamptonshire. Os vendedores divulgaram uma prévia das cartas escritas à mão pela falecida realeza, com mensagens que revelavam sua personalidade emotiva e afável.

O New York Post esclareceu que são cartas pessoais, bem como cartões de Natal e de Ano Novo, que Diana Spencer escreveu após se casar com o então príncipe Charles.

As cartas mostram a personalidade da falecida Princesa de Gales, que morreu em um acidente de carro em 31 de agosto de 1997. Em suas escritas, ela demonstrava seu carinho por Pendrey, a quem contava sobre sua vida na lua com o Príncipe Charles, bem como experiências familiares de sua nova vida como membro da realeza.

Em uma das cartas, Diana diz que sua lua de mel com Carlos foi "um tremendo sucesso e nós nos divertimos muito", citou The Post. Em outra, ela fala sobre seu primeiro filho William, destacando que é uma "mãe extremamente orgulhosa e sortuda".

A princesa Diana deu o nome de sua filha a uma garota “Hindu” anos atrás e é assim que ela se parece agora Hulton Archiv / Getty Images (Hulton Archiv / Archive/Getty Images)

"William trouxe tanta felicidade e satisfação para nós, que mal posso esperar mais missas", escreveu.

Em setembro de 1982, ela escreveu agradecendo a Pendrey pelo presente que fez a William. "Estamos muito emocionados e encantados com seus maravilhosos cárdigans. Muito obrigado por mimar William, ele não merece!", disse para se despedir expressando: "Tenha muito cuidado e muito amor de todos nós, Diana".

Cartas da princesa Diana e seus comentários divertidos

Na coleção, há cartas de até duas páginas, o que evidencia que Diana não se limitava a compartilhar com quem foi sua governanta. Há uma nota em particular de 13 de julho de 1983 em que ela fez um comentário divertido sobre quando passou de avião sobre a casa da empregada.

"Quando o helicóptero decolou de Althorp, sobrevoamos sua casa e eu me perguntava se você me viu acenando... e o bebê da Sarah (Sarah Ferguson, a Duquesa de York) é muito fofo e tem dedos extremamente longos", disse Diana.

O conteúdo das cartas reflete que a Princesa não subestimava aqueles que trabalhavam para ela e, inclusive, havia pessoas a quem tratava como família, como aconteceu com a governanta, com quem compartilhou desde a adolescência em Althorp, Northamptonshire.