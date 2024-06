Luana Piovani esbanja sensualidade nesta provocante série do streaming

Luana Piovani esbanja sensualidade em O Clube, provocante série portuguesa disponível no Globoplay

Aos 47 anos, Luana Piovani esbanja sensualidade em O Clube, provocante série portuguesa que pode ser vista no Globoplay. Aos assinantes, há duas temporadas disponíveis!

A produção inédita leva ao público a rotina de mulheres que trabalham numa casa noturna luxuosa de Lisboa. Na trama, Luana interpreta Michelly, que aparece em muitas cenas quentes, inclusive com outras mulheres.

Além do sexo, as histórias das personagens se misturam com a política, a segurança, os negócios e o glamour da capital portuguesa.

Em 8 episódios, a primeira temporada gira ao redor das principais personagens desta série, como Vera que gere as operações da casa e a personagem de Luana, que é colocada na sinopse como uma das mais desejadas pelos frequentadores.

Porém, a chegada de um grupo de amigas, mais novas e inexperientes, muda todo o ambiente. Um caso envolvendo um jogador de futebol famoso também vira um caso de polícia.

Já na segunda temporada, a calma volta ao Clube, mas uma personagem continua na mira de pessoas perigosas. A chegada de Cátia também agita a história.

Outro momento tenso envolve Andreia, que revela o seu passado e a forma como foi apanhada na rede de Martina. Jéssica vive agora um pesadelo e encontra-se prisioneira de um homem estrangeiro.

Luana Piovani fala sobre e cannabis

Vista em muitas ocasiões como ‘irreverente’, por não poupar palavras, principalmente nas redes sociais, Luana Piovani deu mais detalhes sobre sua ligação com a cannabis.

Em entrevista à ‘Breeza’, site especializado sobre o assunto, a atriz de 47 anos disse que o uso está entrelaçado em sua rotina, explicando os benefícios que ela enxerga no uso e em quais momentos do seu dia-a-dia isso acontece.

Para Piovani, a maconha a auxilia em conseguir se ouvir melhor.

“Ela ela abre uma porta de cumplicidade minha para comigo. Eu consigo ouvir a minha intuição melhor, eu me silencio mais. A ‘Timbalada’ que eu tenho na cabeça dá uma pausa para tomar água”, diz.