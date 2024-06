“Ela está pagando caro por isso”: por isso acusam J.Lo de “descuidar” de Ben Affleck e agora estar em crise

Esta poderia ser uma grande temporada para Jennifer Lopez, com a quantidade de projetos que ela adicionou à sua carreira, no entanto, está sendo exatamente o oposto. A chamada ‘Diva do Bronx’ recentemente estrelou ‘Atlas’, que tem estado em primeiro lugar no Top 10 semanal da Netflix e, embora pareça ser um grande feito, o filme tem sido um dos mais criticados.

Outra das situações que ela tem enfrentado é uma desaprovação geral nas redes sociais devido ao fato de seu documentário ‘This Is Me...Now. The Greatest Love Story Never Told’ tê-la levado a ser rotulada como “egocêntrica” e “superestimada”.

Mas o que mais tem levado muitos a apontar que esta temporada está sendo "a queda de J.Lo" é o fato de que há várias semanas tem sido especulado que ela está passando por uma crise matrimonial com Ben Affleck e que é exatamente agora que ela decidiu cancelar sua turnê mundial, aparentemente por necessidade "de estar com sua família".

O cancelamento da turnê

Enquanto muitos disseram que o cancelamento da turnê de Jennifer Lopez "era previsível" devido aos concertos anteriores que ela ofereceu e que estiveram vazios, além das cancelamentos que ela estava começando a fazer em várias regiões dos Estados Unidos poucos dias depois de anunciar as datas oficiais.

A turnê, que deveria percorrer a América do Norte por dois meses, começando em Orlando em 26 de junho e terminando em Houston no final de agosto, prometia ser um evento espetacular. Os fãs que já tinham comprado seus ingressos receberão automaticamente o reembolso, conforme garantido pela Live Nation em seu comunicado.

A cantora, que tem sido conhecida por sua energia incansável e dedicação à sua carreira, explicou aos seus seguidores que esta decisão não foi tomada de ânimo leve. "Jennifer está tirando um tempo para estar com seus filhos, sua família e seus amigos próximos", explica o comunicado. Por sua vez, a cantora escreveu:

Atlas Jennifer Lopez é a protagonista do novo filme de ficção-científica (Netflix)

"Uma mensagem especial para meus JLovers OnTheJLo: Estou completamente desolada e devastada por tê-los decepcionado. Por favor, saibam que não faria isso se não sentisse que é absolutamente necessário. Prometo compensá-los e estarmos juntos novamente. Amo muito todos vocês. Até a próxima vez..."

Jennifer Lopez negligenciou Ben Affleck?

Diante disso, alguns usuários "tiraram suas conclusões" expressando que a situação com Ben Affleck teria muito a ver.

"Se está divorciando. Ser uma mulher independente e bonita lhe saiu caro. Os homens não suportam isso. Desculpe, Jen. Cada mulher famosa que teve sucesso em seu casamento teve que renunciar aos seus sonhos", expressou uma usuária nas redes sociais. "Jennifer Lopez não pensou que ser uma mulher muito independente lhe custaria caro. Por isso os homens não aguentam e se cansam dela", escreveu outra.

Jennifer Lopez O casal participou da premier de 'The Flash' e se mostrou muito apaixonado (Phillip Faraone/Getty)

Estes comentários nas redes sociais sobre Jennifer López refletem uma série de opiniões carregadas de estereótipos e suposições sobre gênero, sucesso e relacionamentos. Para muitos, os projetos que a cantora sempre buscou a levaram aos seus "fracassos" amorosos, já que, por se dedicar a eles, "descuida" de seus parceiros, incluindo o ator.

Isso estaria sugerindo que os homens não conseguem lidar com mulheres independentes e bem-sucedidas, o que é um estereótipo que não necessariamente se aplica a todas as situações ou relacionamentos.

Além disso, assumem que as mulheres bem-sucedidas devem escolher entre sua carreira e uma vida familiar feliz. Acreditar que os homens “se cansam” de mulheres independentes simplifica e negativiza os relacionamentos, sem considerar que cada um tem seus próprios desafios e dinâmicas.