Um curta da Netflix de 18 minutos de duração deixa com vontade de mais

Além de nos oferecer uma grande variedade de longas-metragens e séries, a Netflix nos surpreende com uma ampla seleção de curtas-metragens que capturam nossa atenção e nos deixam querendo mais. Estes oferecem uma experiência cinematográfica condensada, o que significa que em um curto período de tempo podemos nos envolver profundamente em uma história completa. Isso nos permite desfrutar de uma narrativa rápida e concisa que nos mantém entretidos do início ao fim, sem ter que investir várias horas do nosso tempo.

Com o agitado ritmo de vida que muitas vezes levamos e ao mesmo tempo a necessidade de nos desconectar com conteúdos que não exijam muito da nossa agenda, os curtas-metragens se tornam uma opção ideal.

No entanto, não se deixe enganar pela sua curta duração, pois eles vêm em uma variedade de gêneros e temas, o que nos permite escolher algo que se adapte ao nosso estado de espírito ou interesse no momento. Desde dramas emocionantes até comédias leves, há opções para todos os gostos e preferências. Sabendo disso, aqui está uma produção que você pode encontrar na Netflix e que dura apenas 18 minutos.

‘E Depois?’, uma história que vai te prender desde o primeiro momento

E Depois? Netflix (Netflix)

Este curta-metragem britânico tem sido um dos grandes sucessos no catálogo da Netflix. Dirigido pelo aclamado Misan Harriman, conhecido por seus retratos destacados de figuras como Meghan Markle e o Príncipe Harry, este curta nos transporta para um mundo cheio de intriga e emoção.

A história segue a vida de Dayo, um motorista de caronas que se vê envolvido em um violento crime que muda sua vida para sempre. Quando uma misteriosa passageira chamada Amanda cruza seu caminho, Dayo é obrigado a enfrentar sua dor e descobrir a verdade por trás dos eventos que o levaram até ali.

E Depois? Netflix (Netflix)

‘E Depois?’ foi aclamado no Festival de Cinema HollyShorts, onde ganhou o prêmio de Melhor Curta-Metragem de Ação ao Vivo, deixando claro por que você não deve perder a oportunidade de vê-lo na plataforma. Sem dúvida, esta produção promete mantê-lo à beira do assento com sua narrativa cativante e reviravoltas inesperadas.

Misan Harriman disse à BBC: “Eu sabia que seria necessário abrir meu coração e deixar o mundo entrar de alguma forma”, sobre a realização deste curta-metragem.

Harriman foi o primeiro fotógrafo negro a fotografar a capa da Vogue em seus 104 anos de história em 2020, e também foi escolhido pelo Duque e Duquesa de Sussex para fotografar sua filha Lilibet em seu primeiro aniversário. Ele também tirou fotos de celebridades como Rihanna, Stormzy, Olivia Colman, princesa Beatriz, Cate Blanchett, Chiwetel Ejiofor e Tom Cruise.

Elenco e personagens

E Depois? Netflix (Netflix)

David Oyelowo é Dayo.

Jessica Plummer é Amanda.

Amelie Dokubo é Laura.

Sule Rimi é Stewart.

Izuka Hoyle é Emily.

Alan Williams é Fry.

Nikesh Patel é Salman.

Ellen Francis é Rebecca.

Tara-Binta Collins é Amy.

Ravi Singh é Krish.

Ruth Sheen é Tabatha.

Dominique Tipper é Jessica.