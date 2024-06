“Totalmente inapropriadas”: as fotos de David Beckham com sua filha que geraram polêmica viral nas redes sociais

No último sábado, David Beckham desfrutou de um momento muito terno com sua filha, Harper, levando-a para assistir a um jogo de futebol em Miami, Flórida. E embora o duo pai e filha parecesse muito fofo, muitos internautas não concordaram com a linguagem corporal do ex-jogador profissional.

ANÚNCIO

As fotografias de David Beckham com sua filha que causaram alvoroço nas redes sociais

A estrela de 49 anos, co-proprietária do clube, esperava que sua filha Harper, de 12 anos, trouxesse muita sorte para o jogo correspondente a uma nova rodada da MLS. Apesar de suas poucas esperanças, a equipe de David Beckham só conseguiu um empate.

Dito isso, David Beckham e Harper pareciam estar de muito bom humor, sorrindo e aproveitando o dia, enquanto eram capturados em várias fotografias pelos repórteres presentes.

O também modelo e empresário mostrou-se muito otimista durante a maior parte do jogo, enchendo o local de estilo com um terno azul-marinho, complementado por uma elegante camisa combinando. Por sua vez, Harper se inspirou em sua mãe, a designer de moda Victoria Beckham, vestindo uma elegante camiseta rosa e jeans. Além disso, ela complementou seu visual com uma pequena e elegante bolsa amarela.

David Beckham mostrou-se muito feliz com sua filha

Mostrando seu orgulho como pai, David Beckham abraçou carinhosamente Harper enquanto assistiam à ação no campo de jogo, e suas risadas compartilhadas confirmavam o forte vínculo entre pai e filha. A jovem de 12 anos estava desfrutando da companhia de seu pai, assim como do jogo de futebol.

Alguns fãs admiraram a forte relação entre pai e filha: "Ela parece simpática e ele parece um pai fantástico", "Adoro o quão amada ela é por seu pai", "Deve ser bom ser a filha mais nova com 3 irmãos mais velhos".

Os internautas reagem às fotografias

No entanto, outros internautas não concordaram com a forma como David Beckham mostrava carinho: “Beckham precisa perceber que sua filha está crescendo rapidamente”, “Não pode abraçá-la da mesma maneira que fazia quando ela tinha 5 anos”, “Fotos vergonhosas... parece ter uns 18 anos, parece totalmente inapropriado”.