"Que vulgar", o look sexy de Katy Perry que causou indignação nas redes sociais.

A cantora está mais sexy do que nunca

Katy Perry continua sendo assunto após fortes rumores de um possível novo álbum, já que a cantora tem sido elogiada nas redes por seus looks deslumbrantes, mas também tem sido alvo de críticas por “mostrar demais”.

A famosa que se consagrou na indústria como uma das cantoras mais emblemáticas, com os diversos sucessos musicais que alcançou. Aos 39 anos e após se tornar mãe, a celebridade continua mostrando que está no seu melhor momento e a sensualidade não lhe escapa.

O visual de Katy Perry que gerou críticas

A Katy Perry não hesitou em exibir sua figura com um look bastante jovial que não passou despercebido nas redes, contando com um sensual estilo biker-chic para o que será sua nova era musical.

Para isso, ela posou em cima de uma caixa verde de plástico com um top curto transparente e shorts minúsculos que deixavam bastante pele à mostra. Seu abdômen e pernas tonificadas ficaram expostos e ela complementou o look com botas e uma jaqueta vanguardista.

Para o seu cabelo, ela optou por manter a sua característica juba negra e uns óculos de sol que mal escondiam o seu olhar.

"Feelin Crate HBU", foi a mensagem que acompanhou o carrossel de fotos.

Apesar de que Perry parecia bastante bonita, muitos seguidores criticaram seu novo estilo por parecer "vulgar" demais, além disso, também criticaram sua aparência magra.

"Que vulgar ultimamente", "Por que está tão magra, está doente ou algo assim", "Agora está vendendo o vulgar", "Não é necessário mostrar tanto", foram alguns comentários, embora seus fãs tenham ficado totalmente entusiasmados com suas fotos sensuais, o que fez com que os elogios superassem os haters e até Miranda Kerr, ex de Orlando Bloom, se juntou aos elogios."

A publicação ocorre após a renovação da sua marca nas redes sociais, diante da suposta chegada do seu novo álbum, que parece estar bastante quente ao optar por um tema vermelho ardente com as suas iniciais em um gráfico prateado.

Além disso, a intérprete de músicas como Roar tem se mantido bastante ativa e, há dois dias, postou algumas fotos de biquíni em uma varanda que também foram objeto de debate por parte de seus seguidores. O fato é que Perry aparentemente está buscando retornar com força total à indústria musical após um longo hiato.