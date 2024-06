Filha de Harry e Meghan Markle, Lilibet, pode ficar assim aos 18 anos, de acordo com a IA

A pequena Lilibet de Sussex, segunda filha do príncipe Harry e Meghan Markle, chegou ao mundo em 4 de junho de 2021, nas proximidades do Hospital Cottage de Santa Bárbara, na Califórnia, depois que em 14 de fevereiro do mesmo ano a duquesa anunciou sua gravidez.

Lilibet de Sussex se parecerá com quem quando tiver 18 anos?

A princesa, que nasceu em oitavo na linha de sucessão ao trono britânico, pesava 3,5 quilos no momento do seu nascimento e quase imediatamente se instalou na residência em Montecito, de acordo com o que os duques de Sussex revelaram em um comunicado.

No entanto, além desses detalhes ou breves aparições que a menina teve nos documentários de seus pais, poucos são os dados conhecidos sobre sua curta vida e até mesmo são quase nulas as imagens que se têm dela. No entanto, apesar do mistério que cerca a imagem e a vida de Lilibet Diana, a Inteligência Artificial conseguiu prever um pouco sobre seu futuro.

A pequena princesa poderia ter uma aparência física semelhante à do seu pai

Apesar de, neste ponto do desenvolvimento de novas tecnologias, nenhuma aplicação pode prever o futuro com precisão, a Inteligência Artificial afirma que nos próximos anos a princesa Lilibet Diana, como membro da realeza britânica, provavelmente viverá uma vida influenciada por diferentes tradições, deveres reais e crescerá sob os olhos do público.

O que revela a Inteligência Artificial sobre o futuro de Lilibet Diana?

Além disso, a IA aponta que é possível que a segunda filha do príncipe Harry e Meghan Markle continue participando das atividades da família real, assumindo papéis de grande importância, de acordo com as informações fornecidas pelo site Vanidades.

Como as fotos da princesa Lilibet Diana são muito escassas, é difícil para os aplicativos de IA que processam dados criar algum tipo de previsão de como a princesa Lilibet parecerá aos 18 anos de idade. No entanto, alguns programas divulgaram algumas imagens que mostram como a pequena princesa parecerá em alguns anos.