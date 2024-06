“Envelheceu 20 anos”: a nova transformação de JLo que gerou preocupação nas redes sociais

Jennifer Lopez compareceu sozinha à estreia de seu novo filme de ficção científica ‘Atlas’, na última segunda-feira em Los Angeles, Califórnia, aumentando assim os rumores sobre uma possível separação de seu marido, também ator e diretor de cinema Ben Affleck. Embora a artista americana estivesse sorrindo, alguns fãs estavam preocupados com seu novo visual.

ANÚNCIO

Jennifer Lopez esteve presente na estreia de seu novo filme, mas um detalhe roubou a atenção de seus fãs

A atriz e cantora de 54 anos exibiu seus braços tonificados na estreia do filme na última segunda-feira em Los Angeles. Lá, JLo usava um conjunto de duas peças, saia e top, desenhado por Greta Constantine em preto e branco. Uma silhueta clássica e elegante sem alças e a saia com um toque de efeito de sereia.

Nas últimas semanas, JLo e Ben Affleck têm sido inundados por dezenas de rumores sobre um possível fim de seu casamento, que tem apenas dois anos. No entanto, apesar das especulações, "A Diva do Bronx" foi vista usando seu anel de casamento na estreia.

JLo exibiu seus fios cor de mel em um coque sofisticado com uma bolsa de mão que combinava com sua roupa. Além disso, destacou seu visual com brincos prateados luxuosos e um colar combinando.

Fãs preocupados com o novo visual de JLo: "O que aconteceu?"

Alguns fãs ficaram surpresos com seu visual e a elogiaram: "deslumbrante" e "parece absolutamente incrível".

No entanto, alguns fãs notaram que a estrela parecia mais magra do que nunca: “O que aconteceu com ela?”, “Seu rosto parece muito estranho. O que aconteceu? Parece ter envelhecido 20 anos”, “Aqui J. Lo parece um pouco magra e estressada”, foram algumas das reações.

Recentemente, JLo falou sobre seu físico em uma entrevista e revelou que “Estou mais magra do que nunca”. Além disso, ela comentou que sua transformação se deve a um filme que a ajudou a manter-se em “forma de lutadora”.