Dívida de quase R$ 15 mil ainda assusta Davi Brito, campeão do BBB 24

Mesmo embolsando o prêmio de R$ 2,9 milhões, no BBB 24, Davi Brito ainda não resolveu sua pendência de quase R$ 15 mil com dois bancos. Mas, nas redes sociais, o campeão do reality show da Globo ostenta uma vida de luxo numa mansão.

Segundo um levantamento feito pelo site Extra, o campeão do BBB 24 segue com dívidas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal.

No primeiro, Davi Brito tem uma dívida que gira em torno de R$ 10,4 mil, contraída pela falta de pagamento de cartão de crédito e financiamentos. No segundo, o baiano deve cerca de R$ 1.004.

Além dos bancos, o vencedor do BBB possui débitos abertos com uma financeira, no valor de R$ 73, e uma dívida contraída em 2021, de R$ 3.245, por causa de um financiamento cedido a uma empresa de cobrança.

Após ‘prestação de contas’ com gastos em ajuda no RS, Davi Brito apaga publicação Imagem: reprodução Instagram (@davibritooficialll)

Davi também tinha uma dívida de R$ 238 no Nubank, mas, segundo o Extra, o valor foi pago após sua saída do BBB.

Davi Brito caiu no desgosto dos fãs do BBB

O campeão do Big Brother Brasil perdeu sua popularidade ao sair do reality show. Envolvido em polêmicas, Davi Brito perdeu parte dos 10,5 milhões de fãs nas redes sociais e agora conta com 9,5 milhões.

Parte desses seguidores deixaram a conta de Davi no Instagram após o término do relacionamento dele com Mani Reggo e todas as polêmicas que envolvem o ex-casal.

Sua postura diante da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul também abalou os fãs. Principalmente, depois que Davi disponibilizou o próprio pix para arrecadar doações para o estado.

Além disso, a falta de conteúdo fez com que muitos seguidores deixassem o perfil de lado.

Vale destacar que o campeão do BBB 24 tem contrato com a Globo até o fim de julho, depois disso, o baiano não terá mais agenda de compromissos com a emissora.