Com ciúmes? Sophie Turner ‘dá tapa’ em Joe Jonas e esta foi a sua reação ao suposto romance dele com Demi Moore

Depois de ser revelado que o breve romance do membro dos Jonas Brothers com a modelo Stormi Bree teria terminado, Joe Jonas foi visto ao lado da famosa atriz Demi Moore no Festival de Cannes, onde o veículo de comunicação Page Six teria afirmado que eles estavam “flertando”.

ANÚNCIO

O suposto novo ‘casal’ foi visto no Hotel du Cap-Eden-Roc, onde, de acordo com relatos da mídia, o cantor e a atriz teriam se dado bem instantaneamente, protagonizando momentos românticos, comendo juntos e dizem até que teriam se mostrado carinhosos.

Demi Moore inicia uma nova 'amizade' flertante com Joe Jonas: fontes https://t.co/Fz6WPrp1o5 pic.twitter.com/4h3U0sIbcG — Page Six (@PageSix) 4 de junho de 2024

De acordo com uma fonte próxima da ex de Bruce Willis e Joe Jonas: “as coisas estão ficando românticas entre eles”, enquanto outra testemunha teria negado veementemente que houvesse algo entre eles, garantindo que é apenas uma amizade e que estão passando tempo juntos.

Assim reagiu Sophie Turner ao suposto romance de Joe Jonas e Demi Moore

Após a notícia de que Joe Jonas estaria 'começando' um romance com a ex de Bruce Willis, Demi Moore, houve aqueles que não demoraram em buscar a reação de Sophie Turner a esse rumor e a resposta foi elegante, madura e sutil.

Assim como Shakira fez, Sophie Turner teria dado um "tapa com luva branca" em Joe Jonas e seu possível novo romance com a atriz de "Ghost", através de suas redes sociais. Apesar de ter permanecido em completo silêncio, alguns notaram que a atriz britânica ainda mantém fotos de sua história de amor com Joe Jonas.

Esta foi uma maneira elegante de responder ao irmão Jonas, pois vale lembrar que, ao contrário dele, o cantor de 'S.O.S' teria apagado todos os vestígios de seu relacionamento com Sophie Turner, apesar de ela ser a mãe de suas filhas, enquanto a atriz mantém sua história intacta.

Além disso, dias antes da notícia ser divulgada, Sophie Turner foi vista usando o que parecia ser um anel de noivado.

ANÚNCIO

Sophie Turner e Joe Jonas Instagram (Instagram: @sopiet)

Isso lembra um pouco as medidas que Shakira tomou em relação a Piqué, mantendo suas fotos com o espanhol apesar de passarem por uma das separações mais midiáticas dos últimos anos.

Como foi a midiática separação de Sophie Turner e Joe Jonas?

Em setembro de 2023, o que parecia ser um dos relacionamentos mais sólidos do mundo do entretenimento chegou ao fim quando Joe Jonas e Sophie Turner anunciaram seu divórcio após quatro anos de casamento e duas filhas em comum, levando-os aos tribunais em uma disputa legal mediática onde a atriz de 'Game Of Thrones' teria sido acusada de abandonar sua família.

Toda a cobertura midiática fez com que os fãs do casal se dividissem em dois grupos, enquanto alguns culpavam Sophie Turner, outros argumentavam que Joe Jonas teria orquestrado tudo para desacreditar a mãe de suas filhas.

Meses depois de anunciarem sua separação, foi a atriz que interpretou ‘Sansa Stark’ que teria dado uma nova chance ao amor com Peregrine Pearson, um aristocrata que foi namorado de Olympia da Grécia e com quem teria iniciado um relacionamento em outubro e confirmado em janeiro deste ano.