Brasil vs México: veja como assistir amistoso da seleção antes da Copa América e relembre o histórico entre as equipes

Dando o chute inicial em busca da conquista da Copa América, que inicia no próximo dia 20, o Brasil entra em campo neste sábado (8) em amistoso contra o México.

A partida marca o início dos dois amistosos que a seleção brasileira tem pela frente antes de começar de fato a competição. Neste primeiro confronto, o jogo acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Kyle Field, no Texas, nos Estados Unidos, com transmissão da Rede Globo, no streaming da Globoplay e na TV fechada pelo SporTV.

Histórico positivo

Contra o México já foram 41 confrontos, contando Copa América, Copa do Mundo e amistosos. O Brasil saiu vencedor em 24 deles, o México em 10 e o os outros sete terminaram em empate.

Os dois times se enfrentaram pela última vez em 2018 durante a Copa do Mundo, quando a seleção brasileira saiu vencedora por 2 a 0.

Últimos confrontos

O amistoso marca o terceiro jogo de Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. O primeiro confronto ocorreu em março, quando o Brasil venceu por 1 a 0 a Inglaterra em Wembley. Já a segunda disputa terminou empatada em 3 a 3 com a Espanha no Santiago Bernabéu.

Escalação

O Brasil provavelmente entra em campo com Alisson (Bento); Danilo, Marquinhos, Beraldo, Wendell; Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinicius Júnior e sob o comando do técnico Dorival Júnior.

Próximos jogos

Antes de estrear na Copa América, o Brasil joga na quarta-feira (12) contra os Estados Unidos. Após o segundo amistoso, o time pentacampeão enfrenta a Costa Rica no dia 24, dando início a competição. Outros adversários na fase de grupos são o Paraguai, no dia 28, e a Colômbia, no dia 2 de julho.

Os jogadores convocados para a Copa América foram: