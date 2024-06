Robert De Niro confessa como ele desfruta de seu papel de pai aos 80 anos

Robert De Niro e sua parceira Tiffany Chen recentemente comemoraram o primeiro aniversário de sua filha Gia, e vale ressaltar que o nascimento da pequena gerou polêmica devido à idade avançada do astro de Hollywood.

Agora o ator revelou como está vivendo esta fase de sua paternidade, aos 80 anos, pois tem havido várias mudanças em sua vida.

O que disse Robert De Niro?

Numa conversa com Rachel Smith da ET e a produtora Jane Rosenthal, o ator revelou informações sobre a celebração do primeiro aniversário de sua filha mais nova.

"Sim, foi. Ela teve um bolo pequeno, foi muito fofo", disse Robert sobre o aniversário de Gia.

“Ela é pura alegria, não há nada sobre ela, não há julgamentos, simplesmente é o que é e é pura alegria, meu Deus”, acrescentou sobre seu papel de pai, nesta fase de sua vida.

Além disso, ele acrescentou que está bem. “Tento me manter ativo em tudo e sim, o que mais vou fazer?”, disse De Niro.

A numerosa família de Robert De Niro

A família do ator nova-iorquino também inclui seus filhos adultos Drena (52 anos) e Raphael (47 anos), frutos de seu casamento anterior com Diahnne Abbott; assim como os gêmeos Aaron e Julian (28 anos), filhos de um relacionamento anterior com Toukie Smith.

Além disso, ele tem um filho chamado Elliot (25 anos) e uma filha chamada Helen (12 anos), fruto de seu casamento anterior com Grace Hightower.

Enquanto Gia é fruto do relacionamento que ele tem com Tiffany Chen, que é uma instrutora de artes marciais renomada, de 45 anos de idade.

A relação deles tem gerado muita controvérsia, devido às diferenças de idade, embora a estrela de Hollywood sempre tenha se mostrado feliz em formar uma nova família com seu novo parceiro.