No Rancho Fundo: Letícia Salles vira pivô da separação de Quinota e Artur

Após Pantanal e Vai na Fé, Letícia Salles fecha participação especial na novela No Rancho Fundo

A pequena participação de Letícia Salles na novela No Rancho Fundo será suficiente para acabar com o clima de romance entre Quinota (Larissa Bocchino) e Artur (Túlio Starling).

A atriz, que esteve na primeira fase do remake de Pantanal e também em Vai na Fé, ficará apenas uma semana no ar e movimentará muito a história do casal protagonista da novela das 18 horas.

Além desta nova personagem, Marcelo Gouveia (José Loreto) também deve continuar com os seu planos para separar Quinota e Artur nos próximos capítulos da novela.

Mesmo com tudo certo para o retorno da atriz Letícia Salles às tramas da Globo, a famosa não começou a gravar suas cenas e os detalhes sobre sua personagem seguem em segredo.

Os personagens queridos pelo público

Uma pesquisa revelou que Zefa Leonel (Andréa Beltrão), Tico (Alexandre Nero) e Tia Salete (Mariana Lima), Caridade (Clara Moneke) e Ariosto (Eduardo Moscovis) são os personagens mais queridos de No Rancho Fundo.

Mas, também apontou onde Mario Teixeira deve focar nos próximos capítulos da novela. Segundo os telespectadores, Caridade, Ariosto, Blandina (Luisa Arraes) e Deodora (Débora Bloch) devem ganhar mais espaço na trama das 18 horas.

Vale destacar que No Rancho Fundo conseguiu superar a baixa audiência de Elas por Elas. Desde abril, quando estreou na programação da Globo, a novela tem uma média geral de 19 pontos de audiência.

A previsão é que a trama escrita pelo autor Mario Teixeira continue até novembro deste ano.

O elenco da novela No Rancho Fundo conta com Larissa Bocchino, Túlio Starling, Andrea Beltrão, Alexandre Nero, José Loreto, Luisa Arraes, Debora Bloch, Eduardo Moscovis, Mariana Lima, Alejandro Claveaux, Clara Moneke, Welder Rodrigues,Titina Medeiros, Thardelly Lima, Igor Jansen, Heloísa Honein e Guthierry Sotero.

*As informações sobre os bastidores da novela No Rancho Fundo podem mudar devido às decisões tomadas pela TV Globo.