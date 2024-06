NE-YO no Brasil: Veja como ainda comprar ingressos para o show em São Paulo

NE-YO canta no Rock in Rio e traz Champagne & Roses Tour para São Paulo

NE-YO é referência quando se fala de músicas românticas dos anos 2000. Dono de hits que marcaram gerações, o cantor se mantém atual e segue fazendo apresentações por todo planeta.

ANÚNCIO

A apresentação da turnê Champagne & Roses Tour está marcada para o dia 19 de setembro, no Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda) e para comprar o bilhete é preciso acessar os sites da Livepass e Eventim.

Segundo um comunicado enviado à imprensa, o show acontece às 21 horas, mas o espaço abre às 18h30.

No Brasil, o cantor também está confirmado na programação do Rock in Rio.

Antes de desembarcar em São Paulo, NE-YO termina o primeiro semestre de 2024 com a Champagne & Roses Tour na Europa e em agosto estará em Las Vegas (EUA).

Relembre a carreira de NE-YO

O americano venceu de três GRAMMY e seu single de estreia, So Sick, de 2005, alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 e foi certificado como platina quádrupla.

Desta forma, o artista acumula uma coleção de sucessos globais, incluindo Sexy Love, Closer, Because of You, Miss Independent e Push Back, feat. Bebe Rexha e Stefflon Don.

ANÚNCIO

Além disso, NE-YO escreveu sucessos como Unfaithful, Russian Roulette e Take a Bow, da Rihanna, também o hino de separação de 2006 da Beyoncé Irreplaceable e músicas de artistas como Jennifer Hudson, Usher, Carrie Underwood, Celine Dion, Mario entre outros.

Recentemente, o cantor apareceu no Tiny Desk, série de apresentações da National Public Radio, onde entregou uma performance que incluiu músicas clássicas e também uma nova canção.

NE-YO também apareceu no cinema e televisão em World of Dance da NBC, Dance Monsters da Netflix, Empire, Stomp the Yard, Save the Last Dance, Battle: Los Angeles, Red Tails de George Lucas, The Wiz Live!, Step Up: High Water da Starz, HipHop Family Christmas Wedding e The Sound of Christmas.