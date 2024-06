Miley Cyrus está irreconhecível, deixa para trás o corte mullet e exibe um novo visual

Miley Cyrus é uma das cantoras mais famosas e bem-sucedidas que, aos 31 anos, continua triunfando e é uma das favoritas da indústria musical não apenas pela sua voz, mas também pela sua personalidade e estilo.

No entanto, o seu cabelo não tem sido o favorito por muitos anos, desde que decidiu adotar um corte mullet e depois surpreendeu com um penteado muito oitentista, com muito volume na área da franja.

Embora muitos tenham odiado esses estilos da famosa por anos, agora estão encantados com seu novo visual, no qual deixou claro que está em uma nova fase de sua vida.

Miley Cyrus deixa para trás o corte mullet

Miley Cyrus tornou-se a capa da revista W Magazine, onde não só falou sobre sua vida pessoal e projetos, mas também surpreendeu com seu novo visual.

A famosa usava o cabelo comprido, em camadas, com franja reta, e exibia um tom de cobre com mechas loiras em algumas partes do cabelo, e sem dúvida parecia melhor do que nunca e até mais jovem.

Até mesmo muitos de seus fãs garantem que ela lembra a Miley dos primórdios. "Assim ela fica bem, esse corte e cor a favorecem muito", "Uau, ela está fabulosa", "Eu amo esse visual, a faz parecer ainda mais jovem", "OMG, me lembra os seus primórdios, eu amei", "uau, o cabelo assim fica muito bem nela, ela está linda", "até parece que tirou anos de cima", "eu amo o cabelo dela assim, dá vibes de Miley Stewart", e "eu a amo, antes gostava, mas agora eu amo", foram algumas das reações nas redes sociais ao seu visual.

A celebridade impôs moda com seu visual, que favorece as mulheres de rosto redondo e também é ótimo para parecer mais jovem e moderna.