Lady Gaga alimenta rumores de gravidez após a publicação de fotografias

Depois de uma longa turnê com seu último álbum ‘Chromatica’ e as gravações de um filme, Lady Gaga se afastou do olho público para se concentrar em certos aspectos de sua vida pessoal; no entanto, ela se tornou tendência após ser capturada e avivar rumores de uma possível gravidez.

A cantora americana costuma ser bastante reservada em relação a alguns aspectos de sua vida privada, com o objetivo de que seus fãs e a mídia internacional se concentrem em sua carreira, levando em consideração seu lado como artista musical e como atriz que foi indicada ao Oscar.

A artista foi flagrada durante o casamento de sua irmã, desencadeando diversas reações de seus fãs Instagram

Lady Gaga alimenta rumores de gravidez após publicação de fotografias

Apesar de estar afastada dos palcos e dos estúdios de gravação, a intérprete de "Bad Romance" foi vista no fim de semana em Maine, Estados Unidos; pois ocorreu o casamento de sua irmã, Natali Germanotta.

Lady Gaga foi fotografada em uma varanda, usando um vestido preto justo que realçava sua figura, o que fez com que alguns usuários de redes sociais focassem sua atenção em sua barriga, pois parecia diferente, a ponto de pensar que a cantora estaria esperando seu primeiro filho.

Tudo indica que Stephanie Germanotta, nome da artista, foi uma das damas de honra de sua irmã, e compareceu ao evento na companhia de seu parceiro, o empresário Michael Polansky, com quem poderia estar noiva, já que há algumas semanas foi vista usando um anel vistoso.

Até agora, a gravidez de Lady Gaga é apenas um rumor que ganhou força nas redes sociais, considerando que a cantora e sua equipe ainda não confirmaram ou negaram; no entanto, muitos de seus seguidores reagiram com entusiasmo à notícia, uma vez que no passado, a famosa atriz expressou seu interesse em se tornar mãe.