Documento mostra como ficou o nome da filha de Angelina Jolie e Brad Pitt após pedido de alteração

Notícias recentes revelaram que outro dos filhos do ex-casal Angelina Jolie e Brad Pitt decidiu retirar o sobrenome do pai de seu registro oficial. Segundo a revista Monet, quem tomou a decisão assim que completou 18 foi Shiloh, que entrou com a petição na Justiça dos Estados Unidos para realizar a alteração em seu nome de forma definitiva.

Conforme a publicação, após a notícia ir à público um documento oficial foi vazado e revela como ficará o novo nome da jovem após as alterações judiciais. Shiloh decidiu retirar o sobrenome “Pitt” de seu registro. No documento, que foi entregue por advogados da jovem à Corte Superior de Los Angeles em 27 de maio, dia do aniversário de 18 anos da jovem, ela escolheu ser chamada apenas de Shiloh Nouvel Jolie. A alteração teria sido solicitada com base em motivos pessoais não exemplificados no documento.

Completamente arrasado

Ao que tudo indica, a decisão da filha deixou Brad Pitt completamente arrasado, justamente por Shiloh ser a filha com a qual ele tinha uma maior proximidade. Segundo uma fonte que falou à In Touch Weekly, ele não esperava a escolha da jovem e acredita que ela e os demais filhos foram influenciados pela mãe.

“O Brad ficou abalado após a Shiloh tirar o sobrenome dele, mas não foi particularmente surpreendido. Ele acredita que a Angelina Jolie foi, os poucos, jogando os filhos contra ele. Ela definitivamente influenciou as decisões deles de se distanciar do pai”.

“Ele ficou com o coração partido, ficou muito magoado porque era a filha mais próxima. Ele não tinha consciência que a relação entre eles mudou, ele achava que os dois estavam bem”, finaliza a fonte.

Vale lembrar que o término do relacionamento do ex-casal Pitt-Jolie aconteceu em meio a alegações de uma suposta agressão do ator, o que acabou levando ao distanciamento entre ele e os filhos.