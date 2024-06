Clint Eastwood celebra seus 94 anos e revela o segredo de sua longevidade

Clint Eastwood completou 94 anos em 31 de maio e continua sendo um dos atores mais elogiados e admirados de Hollywood, com uma carreira impecável em que se destacou em diversas produções e deixou um legado para as novas gerações no mundo da arte.

ANÚNCIO

O famoso que possui uma fortuna de pelo menos 375 milhões de dólares, de acordo com o meio Celebrity Net Worth, continua sendo uma figura importante no cinema e, estando perto dos 100 anos, muitos questionam seu estilo de vida.

Apesar de sua idade, o vencedor de dois prêmios Oscar continua trabalhando como no primeiro dia, pois embora não apareça com frequência em eventos e filmes, recentemente terminou de filmar o filme 'Juror No.2'. Em seus mais de 70 anos de carreira, ele se destacou como ator, diretor, produtor, compositor de trilhas sonoras... sendo assim uma das lendas vivas.

O segredo de Clint Eastwood para chegar aos seus 94 anos

Loiro, alto, bonito, magro, sério e muito talentoso, Clint Eastwood soube como manter sua mente e corpo saudáveis para se tornar um dos famosos mais idosos da indústria e, no meio de seu novo ano de vida, revelou o segredo que manteve ao longo de sua vida para alcançar a longevidade.

A estrela de ‘Dirty Harry’ contou como um dos conselhos que recebeu foi “nunca deixe o idoso entrar”, palavras que ressoaram nele e ele prometeu nunca fazê-lo após a morte de seu pai aos 64 anos.

A sua alimentação também tem sido fundamental, como ele mesmo revelou ao expressar que "nunca tive muita gordura corporal, mas sempre fui bastante bom em cuidar da minha dieta".

O diretor de 'Gran Torino' também se encarregou de deixar alguns conselhos para que as gerações mais jovens possam chegar à sua idade mantendo suas faculdades.

ANÚNCIO

“Mantenha-se longe dos carboidratos, especialmente das sobremesas. Tenha sempre uma balança no seu banheiro e descanse adequadamente. Tente ser otimista. Coma frutas e vegetais crus, tudo o que tenha vitaminas, e evite bebidas carregadas de açúcares. Também o álcool em excesso”, disse.

Não apenas para o mundo, o famoso tem sido um grande exemplo para sua família, como revelou um de seus filhos em 2017 para a revista 'Men's Health', que seu pai é "uma máquina de comida e exercício".

“Ele me ensinou a levantar pesos quando eu tinha 14 ou 15 anos: supino e outros conceitos básicos. Ele deixou claro que era mais importante fazer os movimentos corretamente do que colocar mais peso”, revelou.