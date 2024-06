Assim era Nicola Coughlan no início de sua carreira em uma série subestimada que todos querem ver agora

Enquanto a febre de Bridgerton continua após o que a primeira parte da temporada 3 deixou e enquanto aguardamos a chegada da parte 2 na Netflix, a protagonista Nicola Coughlan continua sendo muito comentada.

A talentosa atriz irlandesa deixou uma marca indelével no mundo do entretenimento com sua destacada atuação na saga ‘Bridgerton’ como Penelope Featherington. E embora muitos questionassem a decisão da showrunner e dos produtores de avançar a história retratada em ‘Seduzindo Mr. Bridgerton’, acabou se tornando uma das favoritas, a ponto de todos estarem mais do que ansiosos para ver a continuação.

No entanto, embora tenham sido poucas as vezes em que vimos Nicola na tela, Bridgerton não é o seu primeiro trabalho, o que agora despertou a curiosidade de todos.

Nicola Coughlain estrelou uma das séries mais subestimadas que agora todos aplaudem

Nicola Coughlan 'Derry Girls' foi um dos primeiros projetos da atriz (Netflix)

A atriz pode ser uma novata na indústria, mas isso não significa que ela não tenha tudo para ter sucesso. Na verdade, ela começou sua carreira com um projeto que, na época, foi subestimado e agora está recebendo a atenção que sempre mereceu.

Trata-se de ‘Derry Girls’, série na qual Nicola conquistou o coração de muitos ao interpretar Clare Devlin. A história se passa na década de 1990 em Derry, Irlanda do Norte, durante o período conhecido como ‘The Troubles’. A série, criada por Lisa McGee, acompanha a vida de um grupo de adolescentes que lidam com os desafios típicos da juventude, enquanto o conflito político e social se desenrola ao seu redor.

Clare Devlin, a personagem interpretada por Coughlan, é uma jovem inteligente e ansiosa que frequentemente se vê envolvida em situações hilárias com suas amigas. A interpretação de Coughlan é encantadora e autêntica, conseguindo equilibrar perfeitamente o humor e a vulnerabilidade. Sua capacidade de retratar a complexidade emocional de Clare tem sido elogiada por críticos e fãs, consolidando seu lugar no coração do público.

A jornada de Nicola Coughlan das ruas de Derry em ‘Derry Girls’ para os elegantes salões de ‘Bridgerton’ é um testemunho de seu impressionante alcance como atriz. Sua habilidade em interpretar personagens complexos e multifacetados com facilidade tem ressoado com audiências ao redor do mundo. Além de seu talento na tela, Coughlan também tem sido uma voz proeminente na promoção da diversidade e inclusão na indústria do entretenimento.

Nicola Coughlan derruba barreiras

Bridgerton 3 A primeira parte da terceira temporada já está disponível (Netflix)

Em relação a isso, a atriz revelou recentemente que foi ela quem deu a ideia de incluir cenas de sexo no roteiro para celebrar seu corpo e deu uma grande lição.

Durante uma entrevista recente, Nicola Coughlan afirmou que pediu para incluir cenas de sexo em ‘Bridgerton’ para zombar daqueles que a criticam por seu corpo.

“Pedi especificamente que fossem incluídas certas linhas e momentos. Há uma cena em que estou muito nua diante da câmera, e essa foi minha ideia, minha escolha. Pareceu o maior ‘vá se f***’ a toda a conversa em torno do meu corpo, foi incrivelmente estimulante. Me senti bonita naquele momento e pensei: ‘Quando tiver 80 anos, quero me lembrar disso e lembrar o quão incrivelmente sexy eu parecia’”, disse a atriz.